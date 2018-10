May: EU-inwoners krijgen geen voorrang meer boven andere migranten

May: EU-inwoners krijgen geen prioriteit meer boven andere migranten

De Britse regering heeft dinsdag een voorstel gepresenteerd waarmee EU-migranten na de Brexit geen voorrang meer krijgen boven andere migranten. Ook wil de regering migranten die beschikken over benodigde vaardigheden voorrang geven boven laagopgeleide migranten. "Voor het eerst in decennia gaat dit land zelf kiezen wie binnenkomt", zei premier Theresa May tijdens het partijcongres van de Conservatieven waar ze het voorstel presenteerde. Dat schrijft persbureau AP.

Momenteel kunnen EU-inwoners nog zonder beperkende regels wonen en werken in Groot-Brittannië maar hier willen de Conservatieven dus een einde maken. Ook moeten migranten die zich in het land willen vestigen, voortaan voldoen aan een inkomenstoets. De partij benadrukte dat EU-inwoners die al in het land wonen, gewoon kunnen blijven na de Brexit.

Later op de dag gaat Boris Johnson, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en groot voorstander van de Brexit, nog een toespraak geven op het partijcongres.

