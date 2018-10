Amazon verhoogt minimumloon voor personeel VS naar 15 dollar

Amazon gaat zijn Amerikaanse werknemers vanaf volgende maand minimaal 15 dollar (13 euro) per uur betalen. Dat heeft de Amerikaanse webwinkelgigant dinsdag bekendgemaakt. Topman en oprichter Jeff Bezos zegt in een verklaring dat hij “heeft geluisterd naar critici” die het bedrijf ervan beschuldigen zijn personeel uit te buiten.

Hoeveel de laagste betaalde Amazon-werknemers in de Verenigde Staten nu verdienen, hangt af van waar ze werken. Volgens persbureau AP krijgen sommige magazijnmedewerkers in Texas 10 dollar (8,67 euro) per uur. Het minimumloon in de VS is 7,25 dollar.

Het nieuwe minimumsalaris zal volgens Amazon niet alleen gelden voor fulltimepersoneel, maar ook voor parttimers, uitzendkrachten en seizoensarbeiders. Bij elkaar vallen circa 350.000 medewerkers onder de regeling, zegt het concern dat vorige maand het tweede bedrijf ter wereld werd met een beurswaarde van boven de 1 biljoen (1.000 miljard) dollar.

Erbarmelijke werkomstandigheden

Amazon ligt al lange tijd onder vuur vanwege de erbarmelijke werkomstandigheden waar een groot deel van het personeel mee te maken heeft. Arbeiders in de magazijnen en distributiecentra verdienen zo weinig dat ze soms niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Ze moeten loon inleveren als ze ziek zijn, moeten in hun lunchpauze door uitgebreide beveiligingsscans ter controle op diefstal en krijgen geen inzage in hun arbeidsovereenkomst.

Het contrast met topman Bezos kan niet groter: met een geschat vermogen van 164 miljard dollar (142 miljard euro) is hij de rijkste man op aarde. “We hebben goed nagedacht over wat we willen doen, en besloten dat we hierin voorop willen lopen”, zegt Bezos dinsdag over de loonsverhoging. “We moedigen onze concurrenten en andere grote werkgevers aan om ons te volgen.” In de aankondiging van Amazon gaat het overigens alleen over het salaris, en niet over de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Analist Michael Pachter zegt tegen persbureau Reuters dat de verhoging van het minimumloon Amazon op jaarbasis maximaal 1 miljard dollar gaat kosten. Dat bedrag verdient de firma volgens Pachter weer terug doordat het onlangs zijn Prime-lidmaatschap 20 dollar duurder heeft gemaakt.

Internetimperium

Wereldwijd werken er ruim 575.000 mensen voor Amazon. Het bedrijf gaat volgens AP ook in Verenigd Koninkrijk het minimumloon verhogen. Werknemers in Londen krijgen voortaan ten minste 10,50 pond (11,79 euro), werknemers buiten de hoofdstad gaan minimaal 9,50 pond verdienen.

Amazon werd in 1994 opgericht en verkocht aanvankelijk alleen boeken. Sindsdien groeide het bedrijf uit tot een reusachtig imperium, dat in de eerste helft van dit jaar 4,2 miljard dollar winst boekte. Amazon is tegenwoordig niet alleen meer een webwinkel, maar houdt zich bijvoorbeeld ook bezig met online data-opslag en produceert tv-series.