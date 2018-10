Zo smart als mijn vader

Het nadeel van de vooruitgang: de apparaten in ons huis zijn nog maar beperkt houdbaar. Twee weken geleden waarschuwde de Consumentenbond voor bederfelijke smart-televisies. De afgelopen jaren had de bond vooral Android smartphones op de korrel, omdat die toestellen na een paar jaar geen updates meer krijgen en daardoor onveilig worden. Smart-tv’s zijn nog erger. Ze worden amper geüpdatet door de fabrikanten. Meegeleverde apps, zoals die van NPO, Videoland of YouTube, werken op relatief nieuwe televisies niet meer of verdwijnen compleet. Daar zit je dan, met je domme smart-tv.

De Consumentenbond kreeg in een half jaar driehonderd klachten van teleurgestelde tv-kijkers. Dat valt me nog mee, aangezien er in Nederland 7,5 miljoen huishoudens zijn die ongeveer elke tien jaar een nieuwe tv kopen. Blijkbaar zijn we er al aan gewend dat onze smart apparaten draaien op software die zo houdbaar is als filet americain op een warme zomerdag. Mijn Panasonic-tv was op de dag dat ik ’m kocht alweer verouderd, de Sony Bravia deed het niet veel beter.

Tv-fabrikanten moeten hun apps volgens de bond minimaal zes jaar ondersteunen. Ik vraag me af of dat haalbaar is. Het zijn namelijk niet hun apps. De elektronicasector is afhankelijk van de softwaremakers. Zij klagen over de gefragmenteerde tv-hardware. Elke tv, elke gameconsole en elke mediaspeler heeft zijn eigen besturingssysteem en chipset. Het is een zooitje ongeregeld. Partijen als Netflix, Amazon of NPO kiezen ervoor geen nieuwe apps meer te maken voor oudere toestellen om zich te concentreren op de nieuwe.

Wie een smart-tv koopt, koopt dus geen product voor zichzelf maar een dienst van derden. De Consumentenbond adviseert maar een extern apparaatje te kopen, zoals een Apple TV, een Chromecast van Google of een Fire TV van Amazon. Het nadeel: zo krijgen de grote techbedrijven het nog meer voor het zeggen in je huis.

De smartrevolutie blijft ook niet beperkt tot televisies en telefoons. Amazon introduceerde onlangs een reeks nieuwe producten, waaronder een magnetron die je met spraakcommando’s aan kunt sturen: Amazon Alexa in al je apparaten. Zo’n ding blijft houdbaar tot de dag dat een Amazon-manager een rode streep zet door de updates en de magnetron niet meer naar je luistert.

Ik groeide op in een tijd dat apparaten nog decennia mee moesten gaan. Mijn mixer, een erfstuk uit de jaren zestig, doet nog altijd wat de fabrikant beloofde: mengen, kloppen en kneden op drie snelheden. Geen updates nodig.

Er zijn vast slimmere mixers, inmiddels. Maar het valt me zwaar om dingen weg te gooien. Het is genetisch bepaald, die drang naar houdbaarheid. Mijn vader schrijft al sinds zijn huwelijksdag in 1964 de aanschafdatum van elk huishoudelijk apparaat met watervaste stift, gewoon op het toestel zelf.

De stofzuiger komt uit februari 1998, de digitale multimeter uit april 1996 en de Marynen koelkast uit 1964 (gaf er in 2017 de brui aan). Het is zijn stille protest tegen de wegwerpmaatschappij. Zo is mijn vader, op zijn 83ste, iemand die vooruit kijkt. Dat is pas smart.

