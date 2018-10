Zes Duitsers opgepakt voor het vormen van extreem-rechtse terreurgroep

Zes Duitsers zijn maandag opgepakt omdat zij in de Oost-Duitse deelstaat Saksen een extreem-rechtse terreurgroep zouden vormen. De groepering, ‘Revolution Chemnitz’, plande volgens justitie “gewapende aanvallen op buitenlanders en politieke tegenstanders”. In de Saksische stad Chemnitz vonden deze zomer meerdere keren anti-migratiedemonstraties plaats die uitliepen op geweld.

Lees ook: Geweld in Oost-Duits Chemnitz leidt tot brede vertrouwenscrisis

De zes mannen zijn tussen de twintig en dertig jaar oud en bevonden zich in hooligan-, skinhead- en neonazikringen. Ze zouden samenwerken met een zevende verdachte, de 31-jarige Christian K. Hij is volgens justitie de leider van de groep en werd al eerder opgepakt. Gezamenlijk zouden ze een “revolutionaire” extreem-rechtse visie hebben en al bepaalde aanvallen hebben gepland. Daarvoor zouden ze geprobeerd hebben om semi-automatische vuurwapens te krijgen.

Ook zouden vijf mannen uit de groep al meerdere migranten hebben aangevallen op 14 september in Chemnitz, onder meer met flessen. Dit zou een ‘testrun’ zijn geweest voor een grotere gewelddadige actie begin oktober tijdens een evenement. Het is niet duidelijk welk evenement de mannen op het oog hadden.

Onrust in Chemnitz

Justitie verdenkt de groep van het opzetten van een criminele organisatie met een terroristisch doel. De zes werden opgepakt op verschillende plekken, niet alleen in Saksen maar ook in de naburige deelstaat Beieren. In verschillende woningen werden huiszoekingen gedaan. Meer dan honderd agenten waren bij de politieactie betrokken.

Lees onze reportage over de demonstraties in Chemnitz: ‘Zwijnen, ga werken’ roepen ze van rechts

De gemoederen in Chemntiz liepen deze zomer hoog op nadat een Duitser overleed door een steekpartij waar twee migranten voor vastzitten. Rechtse betogers gingen de straat op en vielen migranten aan. Beelden circuleerden van mannen die op straat de Hitlergroet deden en een Joods restaurant werd aangevallen door gemaskerde mannen.