Vindicat is accreditatie voorlopig kwijt

Het Groningse studentencorps Vindicat is zijn accreditatie dit studiejaar in ieder geval kwijt. Dat blijkt maandag uit het eindrapport van de accreditatiecommissie Studentenorganisaties van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en de Hanzehogeschool Groningen.

De vereniging is daardoor tot in ieder geval 1 september 2019 niet welkom op officiële gelegenheden. Vindicatbestuurders verliezen ook hun recht op bestuursbeurzen. De in totaal negen bestuursleden konden aanspraak maken op ruim 33.000 euro ter compensatie van opgelopen studievertraging.

De universiteit en de hogeschool nemen het advies van de accreditatiecommissie over, die onderzoek deed nadat de vereniging in 2016 meerdere keren in opspraak was gekomen. Zo werd dat jaar een aspirant-lid tijdens de kennismakingstijd het ziekenhuis in geslagen.

‘Geen cultuurverandering’

Uit het rapport van de accreditatiecommissie blijkt nu dat de getroffen maatregelen niet tot de gewenste cultuurveranderingen hebben geleid. Zo ontbreekt de urgentie om het overmatig alcoholgebruik binnen het corps aan te pakken. Uit interne enquêtes blijkt ook dat “een aanzienlijk deel” van de Vindicatleden het klimaat binnen de vereniging als onveilig beschouwt. Het onderzoek constateert ook onvoldoende transparantie als er een ernstig incident is geweest. “Bij incidenten worden nog steeds de regels van het interne rechtssysteem aangehouden in plaats van de overeengekomen accreditatiestandaarden.”

Het rapport laakt onder meer het gebrekkige risicomanagementsysteem van Vindicat. Zo was de helft van de leiding van de ontgroening nuchter, maar concrete getallen ontbreken. Afgesproken was dat de volledige leiding van de ontgroeningskampen nuchter zou zijn.

De relatie met Vindicat wordt niet helemaal verbroken, schrijven de onderwijsinstellingen, die hopen dat Vindicat zich meer in zal spannen om vanaf het volgende collegejaar weer geaccrediteerd te worden. Rector magnificus Elmer Sterken van de Groningse universiteit zegt in een persbericht:

“We hebben dit besluit vooral genomen vanwege het gebrek aan veranderingsbereidheid bij de vereniging. Die moet er echt komen willen we een gezonde en veilige studentengemeenschap in Groningen bewerkstelligen.”

In september 2017 werd de uitbetaling van de bestuursbeurzen al opgeschort. Later werd dit besluit definitief toen Vindicat een mishandeling bleek verzwegen te hebben. Het incident had conform afspraken wel gemeld moeten worden aan de onderwijsinstellingen.