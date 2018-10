Verplicht vrouwen in raad van beursgenoteerde bedrijven in Californië

De Amerikaanse staat California heeft een wetsvoorstel aangenomen dat beursgenoteerde bedrijven verplicht om vrouwen op te nemen in de raad van bestuur. Eind 2019 moeten al deze bedrijven minstens één vrouw in de raad hebben, in 2021 minimaal twee of drie - afhankelijk van de grootte van de raad. Californië is de eerste staat die een dergelijke stap zet.

Honderden bedrijven die gevestigd zijn in Californië vallen onder de nieuwe wet. Als deze niet aan de maatregel voldoen, kunnen ze een boete van 100.000 dollar (ruim 86.000 euro) krijgen. Een tweede overtreding levert een boete van 300.000 dollar (bijna 260.000 euro) op.

Volgens Hannah-Beth Jackson, een Democratische senator in Californië die de wet opstelde, heeft een kwart van de beursgenoteerd bedrijven in de staat geen vrouwen in de raad.

“En dat terwijl vrouwen meer dan de helft van de bevolking uitmaken en ruim 70 procent van de uitgavenbeslissingen nemen. Hun inzichten zijn cruciaal in discussies over bedrijfscultuur en winstgevendheid.”

Weerstand

De wet kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Verschillende bedrijven sloten zich aan bij de Kamer van Koophandel van Californië die zich tegen het wetsvoorstel keerde. Volgens de Chamber of Commerce is een vrouwenquotum onconstitutioneel. Het wetsvoorstel werd uiteindelijk aangenomen met 23 stemmen voor en negen stemmen tegen.

Hoewel Californië de eerste Amerikaanse staat is die een minimum aan vrouwen in raden stelt, zijn er wel meerdere staten die de afgelopen jaren wetsvoorstellen hebben aangenomen om genderdiversiteit in het bedrijfsleven te vergroten.