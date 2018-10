Verenigde Staten, Canada en Mexico sluiten nieuwe handelsovereenkomst

Canada en de Verenigde Staten hebben in de nacht van zondag op maandag op het laatste moment een akkoord bereikt over de vrijhandelszone tussen de twee landen en Mexico. Dat meldt persbureau Reuters.

Het nieuwe handelsakkoord zal niet langer NAFTA heten, maar USMCA - de ‘United States-Mexico-Canada Agreement’. Als onderdeel van de nieuwe afspraken zal Canada aan Amerikaanse boeren toegang verlenen tot de Canadese zuivelmarkt, zoals het ook al deed in eerdere akkoorden met o.a. de Europese Unie.

Daar staat tegenover dat Canada beschermd zal worden voor importtarieven op auto’s. Er is wel een exportquotum voor auto’s van Canada naar de VS afgesproken, die geldig wordt in het geval dat Trump een wereldwijde importheffing op auto’s zal instellen.

Volgens Reuters is er via de nieuwe deal nog geen oplossing gevonden voor de importheffingen op Canadees staal en aluminium die de VS heeft opgelegd.

Deadline

De Amerikaanse president Donald Trump had gewaarschuwd dat hij heffingen zou opleggen aan Canadese producten als er voor maandag nog geen deal zou worden bereikt. Met Mexico hadden de Verenigde Staten al eerder een overeenkomst bereikt.

Het originele NAFTA-akkoord stamde uit 1994. De vrijhandelszone is de grootste van de wereld, goed voor jaarlijks meer dan 1.000 miljard dollar aan handel tussen de drie landen.