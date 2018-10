UWV gaat strenger optreden tegen ww-fraude door arbeidsmigranten

Uitkeringsinstantie UWV gaat strenger optreden tegen fraude met bijstandsuitkeringen door arbeidsmigranten. Bestrijding van dat probleem heeft in het verleden “niet de benodigde urgentie gehad”, geeft minister Wouter Koolmees (D66, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maandag toe in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees ook: Poolse nepsollicitatie vanaf vals adres

Vorige maand bleek uit een onderzoek van de actualiteitenrubriek Nieuwsuur dat duizenden Poolse arbeidsmigranten een Nederlandse uitkering ontvangen terwijl ze eigenlijk in hun thuisland wonen. Dat is fraude: wie een ww-uitkering krijgt, moet in Nederland verblijven en solliciteren.

Nieuwsuur had de hand weten te leggen op een interne rapportage van het UWV, waarin stond dat er circa 150 Poolse tussenpersonen actief zijn die de frauderende arbeidsmigranten helpen bij hun oplichterij. Ze sturen post van instanties terug met vervalste handtekeningen, doen nepsollicitaties de deur uit en bemachtigen kassabonnen van zogenaamde aankopen. Alles om de instanties de indruk te geven dat de fraudeur nog in Nederland woont.

Adrescontrole

Om dergelijke praktijken in te perken, zal het UWV volgens Koolmees de adrescontrole voor arbeidsmigranten met een ww-uitkering verscherpen. De instantie gaat daarnaast zorgen dat er meer persoonlijk contact komt met de uitkeringsgerechtigden, als het nodig is met een tolk erbij. Het ministerie en het UWV gaan ook samen tussenpersonen registreren.

Koolmees noemt fraude met uitkeringen onacceptabel. “Het ondermijnt het draagvlak van ons sociale zekerheidsstelsel. Daarom gaan we dit intensiever aanpakken”, schrijft hij maandag.

Het UWV wist al langer van de uitkeringsfraude, maar kon er niet veel tegen doen. Hard optreden was te tijdrovend voor de instantie. Door bezuinigingen “lag de prioriteit voor het UWV en het ministerie bij het op peil houden van de dienstverlening”, aldus het ministerie. Het departement geeft maandag toe dat het vooral keek naar het algehele uitkeringsmisbruik, en onvoldoende oog had voor de toenemende ww-fraude door arbeidsmigranten.

Tienduizenden euro’s

Polen die minimaal een half jaar in Nederland werken, mogen een ww-uitkering aanvragen als ze hun baan kwijtraken. Wie besluit te frauderen met zijn of haar uitkering, kan in een paar jaar tijd tienduizenden euro’s opstrijken.

Uit een inventarisatie van het UWV in april bleek dat de instantie de afgelopen vier jaar voor 310 miljoen euro aan onterechte uitkeringen heeft betaald. Of de frauderende Polen daar ook onder vallen, is niet duidelijk.