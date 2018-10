Twee doden in Japan na tyfoon Trami

Tyfoon Trami heeft in het westen van Japan in de nacht van zondag op maandag (lokale tijd) zeker twee slachtoffers veroorzaakt. Er zijn nog twee mensen vermist. Volgens de Japanse staatsomroep NHK vielen er zeker 170 gewonden.

De tyfoon, de tweede in korte tijd, kwam bij de stad Tanabe, zo’n 450 kilomter ten zuid-westen van Tokyo, aan land en nam daarna in kracht af. De twee dodelijke slachtoffers vielen volgens persbureau AFP in de stad Tottori na een aardverschuiving en in Fujiyoshida, dat aan de voet van de Fuji ligt, na een overstroming.

Het openbaar vervoer in Tokyo, dat zondagavond geschampt werd door de storm, werd stilgelegd en komt langzaam weer op gang. Windstoten tot 216 kilometer per uur werden gemeten, schrijft NHK. Zo’n 1,3 miljoen huishoudens zitten zonder stroom. De storm is inmiddels verder in kracht gedaald en bevindt zich niet langer boven land.

Luchthavens gesloten

Luchthavens, vooral in het noorden van het land, werden uit voorzorg gesloten. Zo’n 250 vluchten zijn geschrapt op maandag. Zo’n 500 huishoudens werden geëvacueerd. Begin september werd Japan ook getroffen door tyfoon Jebi. Er vielen zes doden en ruim zeventig gewonden.