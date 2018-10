Test AR-bril Magic Leap: nog niet de ‘toekomst van de werkelijkheid’

Eén van Amerika’s meest mysterieuze start-ups heeft eindelijk een product op de markt gebracht. Na jaren van geruchten lanceerde Magic Leap onlangs de Magic Leap One Creator Edition, een augmented-realitybril die driedimensionale beelden projecteert over de werkelijkheid heen.

Dat de verwachtingen hooggespannen waren is een understatement. Magic Leap zou in het streng beveiligde kantoor in Florida, ver weg van techmekka Silicon Valley, aan niets minder werken dan Toekomst van de Werkelijkheid, aldus techblad Wired. Rond dezelfde tijd plaatste het bedrijf spectaculaire filmpjes online: in de één ziet een schoolklas plotseling een reusachtige walvis uit de vloer van een gymzaal opduiken, in een ander filmpje speelt iemand met een hologram van een roze olifant op zijn hand.

Augmented reality (AR) is één van de meest gehypte technologieën van het moment. Apple-topman Tim Cook zei onlangs nog te geloven dat „augmented reality de manier waarop we technologie gebruiken voorgoed gaat veranderen”. De gedachte is dat door AR computers niet meer gebonden zijn aan een plat beeldscherm, maar zijn geïntegreerd met de wereld om ons heen. Wie een AR-bril op heeft kan letterlijk rondlopen in een journalistieke productie, een game, film of webapplicatie. Virtuele wezentjes springen op je bureau, beeldschermen kun je waar je wilt oproepen en met een armzwaai aan de kant schuiven.

Die belofte maakte Magic Leap een van de meest geanticipeerde start-ups van de laatste jaren. Zonder een werkend prototype haalde Magic Leap eind 2015 maar liefst 1,4 miljard dollar (1,2 miljard euro) op. Inmiddels is er meer dan 2,3 miljard dollar in geïnvesteerd, onder meer door grote bedrijven als Google en Alibaba.

Maar de eerste reacties op de Magic Leap One Creator Edition zijn bepaald niet positief. De korte samenvatting: vergeleken met AR-brillen die al jaren op de markt zijn, zoals Microsofts Hololens, is de Magic Leap One geen sprong maar eerder een stapje voorwaarts.

De zuinige recensies vormen een schril contrast met de bombastische taal waarmee topman Rony Abovitz de laatste jaren Magic Leap aanprees. De technologie noemde hij niet zomaar augmtended reality maar „cinematische realiteit”. De lancering van hun eerste product zou „gigantisch” zijn, omdat „met Magic Leap, je hersenen niet onderscheiden wat echt is en wat van Magic Leap komt”. Het bedrijf omschreef die ervaring als „dromen met je ogen open”.

Dat de verwachtingen misschien wat té hooggespannen waren heeft het bedrijf niet in de laatste plaats te danken aan de eigen marketing-afdeling. De spectaculaire filmpjes die het bedrijf naar buiten bracht bleken achteraf vaak niet te tonen waartoe de technologie in staat is. In één zeer misleidend filmpje, getiteld ‘Een doodnormale dag op het kantoor van Magic Leap’, zie je vanuit het perspectief van een werknemer hoe plotseling agressieve robots uit het plafond vallen, waarna hij een speelgoedgeweer oppakt en ze een voor een aan flarden schiet. In de beschrijving meldde het bedrijf: „Dit is een game die we momenteel in ons kantoor spelen.”

In werkelijkheid bestond het spel op dat moment helemaal niet. De video was niet gefilmd met Magic Leap-technologie, maar in elkaar gezet door de special effects-studio Weta Workshop, bekend van The Hobbit en Mad Max.

Na het nepfilmpje, en zeker na de teleurstellende lancering van de Magic Leap One, heeft het bedrijf veel van zijn geloofwaardigheid verloren. Het duurt waarschijnlijk nog jaren voordat het iets van zijn grote beloftes kan waarmaken.