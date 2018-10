Tech heeft nu de plek in de index die ze verdient

Het is mogelijk aan u voorbijgegaan afgelopen vrijdag, maar voor veel fondsbeheerders vond bij het sluiten van de beurzen een aardverschuiving plaats. ’s Werelds grootste indexbouwers S&P en MSCI hebben een aantal grote aanpassingen gedaan aan de wereldwijde industriegraadmeter GICS – de standaard die beursgenoteerde bedrijven per industrie onderverdeelt en waarop belangrijke indices als de S&P 500 en de MSCI World Index worden gebaseerd. De elf sectoren van de graadmeter zijn van belang: ze worden als benchmark – referentiekader – gebruikt door veel fondsbeheerders om te kijken hoe de beleggingen in hun sector het doen. Sinds deze maandag is een verandering doorgevoerd: de sectorgroep Telecom wordt gewijzigd in Communicatiediensten en opgepompt door het toevoegen van een aantal grote namen uit de IT-sector, als Facebook en Alphabet (het moederbedrijf van Google). Verder verhuizen onder meer Walt Disney en Viacom van Consumentengoederen naar de Communicatiesector. De toonaangevende S&P 500-index is reeds aangepast, MSCI volgt in het najaar.

Het is de eerste grote wijziging sinds de sectorenverdeling van de GICS-graadmeter in 1999 in gebruik werd genomen. Het doel is om de nieuwe groeibedrijven als Facebook, Google en Amazon beter in te delen. Zo’n 10 procent van de S&P 500-aandelen verhuist van sector – en dat werd volgens Lodewijk van der Kroft van fondsbeheerder Comgest hoog tijd. „Deze herschikking doet recht aan de positie die deze techbedrijven vandaag de dag hebben op de beurs”, zegt Van der Kroft. „De nieuwe indeling zorgt ervoor dat wie in tech wil beleggen, dat nu een stuk gerichter kan doen omdat de activiteiten van deze bedrijven nu veel duidelijker zijn onderverdeeld.” Om dit te illustreren, moeten we een stap terug naar de oprichting van de GICS-graadmeter in 1999. Het waren de dagen van de ISDN-verbinding, de tijd dat je omgerekend 25 eurocent per sms’je betaalde en je op vakantie in Griekenland met je Nokia 3310 soms een stuk de zee in moest lopen voor twee streepjes bereik. Telecomreuzen als AT&T en Verizon waren tot het klappen van de internetbubbel oppermachtig – ze waren in de jaren daarvoor aantrekkelijke groeibedrijven voor beleggers, dus S&P en MSCI vatten ze samen in een eigen sector: Telecom. Sectoren als Financiële Dienstverlening, Gezondheidszorg, ICT en Vastgoed zijn sindsdien hetzelfde gebleven, maar de bedrijven en hun activiteiten zijn anno 2018 wel veranderd. Dit was vooral zichtbaar bij IT en Telecom: Verizon verdient amper nog geld met telefonie, maar is veel actiever met de verkoop van databundels en nam onlangs een software-ontwikkelaar over. Facebook moest in 1999 nog worden uitgevonden en Netflix verdiende als startend bedrijf zijn geld nog met de verhuur van videobanden en dvd’s, terwijl het tegenwoordig zelf hele series produceert. Ook vallen sommige bedrijven in onlogische sectoren volgens de oude indeling – hoort Netflix echt thuis in dezelfde sector (Consumentengoederen) als bijvoorbeeld Ralph Lauren? De gevolgen van de herschikking zijn met name relevant voor wie in indexfondsen belegt die met de sectoren meebewegen. Zo groeit de voormalige sector Telecom met een factor vijf in gewicht door toevoeging van Facebook en Alphabet: de nieuwe sector Communicatiediensten gaat op de S&P 500 naar verwachting zo’n 10 procent wegen. „Sommige aandelen wegen ineens veel zwaarder in de nieuwe sectorindeling. In die sectoren zal het handelsvolume vanaf maandag ineens toenemen”, aldus Van der Kroft, die verwacht dat de verschillen in opkomende markten nog groter zullen zijn. „Alibaba en Tencent worden door hun enorme omvang veelbepalend in hun nieuwe sectoren.” Reden voor paniek zou dat niet moeten zijn: de Grote Shuffle is maanden van tevoren aangekondigd.