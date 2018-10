Sigrid Kaag raakt snaar met Abel Herzberglezing

“Die stilte, de stilte van het wegkijken, is onheilspellend. Die stilte kan langzaam maar zeker aanzwellen tot collectief zwijgen. Een zwijgen dat uiteindelijk oorverdovend kan worden. Dat maakt dat we de risico’s in onze samenleving niet meer zien. Dat we de signalen niet meer verstaan.”

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) sprak zondag uitgebreid over de stand van de Nederlandse samenleving. In het Amsterdamse debatcentrum De Rode Hoed mocht zij de 29e Abel Herzberglezing doen. De lezing wordt sinds 1990 georganiseerd door Trouw en behandelt maatschappelijke, ethische en politieke thema’s.

Tijdens de rede behandelde de minister het opkomende populisme in Nederland en de risico’s die dit volgens haar meebrengt voor de rechtsstaat. Kaag stelde dat de politiek en de samenleving niet moeten zwijgen, maar een duidelijker weerwoord moeten geven op het “kabaal van de stem van de angst”.

Kaag waarschuwde ook voor de gevaren van “halve waarheden, manipulatie en fake news”. In de speech verwees ze impliciet, maar niet onopvallend, naar partijen als Forum voor Democratie en PVV. In de Rode Hoed zei de minister:

“Mensen worden zelfs verleid met een bedrieglijke notie van een romantisch negentiende-eeuwse nationalisme. Een zogeheten ‘terugkeer’ naar de soevereine natiestaat. De internationale orde moet worden gesloopt. We moeten worden bevrijd van tirannieke elites. (…) Die hun eigen nationale trots zouden verloochenen. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Maar niet als het om universele waarden gaat. Niet als het gaat om positie nemen tegen antisemitisme. Tegen xenofobie. Tegen racisme.”

Ook vertelde Kaag over haar persoonlijke ervaringen. Als diplomaat en politicus, maar ook als echtgenote van een Palestijnse man en als moeder van kinderen die vanwege hun achtergrond gestereotypeerd worden. “Wie bepaalt eigenlijk wie de Nederlandse vreemdeling is, en wie niet?” vroeg ze de zaal.

Verademing of huichelachtig

De speech werd al snel verspreid door verschillende media, waarna vriend en vijand reageerden op de woorden van Kaag. Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling, vindt de speech “inspirerend en overtuigend” en stelde voor de tekst als leerstof aan te bieden op scholen. Volkskrant-columniste Sheila Sitalsing noemde de woorden van de minister “zinderend” en “een verademing”.

Ook werd al gauw gesproken over de posities die Kaag volgens verschillende mensen zou moeten bekleden. Zo zou ze geschikter zijn als minister van Buitenlandse Zaken dan de huidige minister Blok, schrijft onder anderen Sitalsing. Ook zou in D66-kringen gezegd worden dat Kaag de gedroomde leider zou zijn van de partij, na het vertrek van Alexander Pechtold.

Toch is niet iedereen blij met de woorden van Kaag. Weblog De Dagelijkse Standaard haalde uit naar D66 door de partij manipulatief en leugenachtig te noemen. Op de positieve columns werd woedend gereageerd op sociale media en ook Forum voor Democratie kaatste de bal terug op Twitter.

Kaag lijkt zich niet van haar stuk te laten brengen en is alweer bezig met haar volgende toespraak. Wie nog een mening over de minister wenst te vormen, kan de Abel Herzberglezing hier terugvinden.