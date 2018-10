Ryanair sluit basis Eindhoven Airport

Ryanair is van plan haar uitvalsbasis op Eindhoven Airport te sluiten. Het bedrijf heeft daarnaast haar winstvoorspelling verlaagd. De prijsvechter zegt zwaar getroffen te zijn door de recente stakingen en de stijgende olieprijs. Dat maakte de luchtvaartmaatschappij maandagochtend bekend.

Het bedrijf zegt hard getroffen te zijn door de recente gecoördineerde stakingen in vijf EU-landen: Nederland, Duitsland, België, Spanje en Portugal. Geannuleerde en herplaatste vluchten drukken de bedrijfsresultaten, geeft Ryanair aan. Ook is het vertrouwen van de consument gedaald, waardoor het aantal boekingen in het derde kwartaal lager is dan verwacht.

Door de tegenvallers heeft het bedrijf de winstverwachting verlaagd van 1,25 tot 1,35 miljard euro naar 1,10 tot 1,20 miljard euro. Het bedrijf wijst op de succesvol gemaakte afspraken met vakbonden in Italië en het Verenigd Koninkrijk en noemt de stakingen in de andere vijf EU-landen “onnodig en onterecht”.

‘Ryanair-retoriek’

In Nederland werd het werk door Ryanair-piloten en cabinepersoneel op 10 augustus en 28 september neergelegd. Pilotenvakbond VNV, die de stakingen organiseerde, eist onder meer dat het Nederlandse arbeidsrecht gaat gelden voor het Nederlandse personeel en dat Ryanair stopt met “met schijnzelfstandigheid en het verplicht laten emigreren van haar werknemers”.

Lees ook: Stewardess bij Ryanair: 19.000 euro per jaar

De vakbond zegt desgevraagd niet verrast te zijn door de aankondigingen, die vanaf 5 november van kracht worden:

“Dit is standaard Ryanair-retoriek: angst zaaien. Ze hebben er in Europa vaker mee gedreigd, maar het nog nooit doorgezet. De aankondiging geeft aan wat voor bedrijf het is en hoe het aankijkt tegen de rechten van het personeel.”

Volgens de vakbond werken er 49 piloten voor Ryanair op de luchthaven in Eindhoven en het drie- tot wellicht viervoudige aan cabinepersoneel. Het is nog onbekend wat de gevolgen voor hun zijn. De voorgenomen sluiting betekent niet dat Ryanair Eindhoven Airport schrapt als bestemming. Als de plannen doorgaan dan zullen de Ryanair-vluchten van en naar Eindhoven vanuit het buitenland afgehandeld worden.

Stakingen aangewakkerd door concurrenten

Ryanair-topman Michael O’Leary zegt in een persbericht: “We verwachten onze piloten vacatures bij andere basissen aan te bieden maar, omdat we een groot overschot aan winter-cabinepersoneel hebben, verkennen we ook onbetaald verlof en andere opties om het baanverlies onder cabinepersoneel te beperken.”

Volgens Ryanair zijn de stakingen aangewakkerd door “werknemers van concurrenten”. O’Leary zegt hierdoor “bescheiden wintermaatregelen” te moeten nemen.

Naast de luchthaven in Eindhoven, waar het bedrijf vier vliegtuigen heeft, wordt ook de standplaats in het Duitse Bremen gesloten. In Niederrhein zullen nog drie vliegtuigen overblijven. Dat waren er eerst vijf.