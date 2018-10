‘Opdrachtgever moord Slowaakse journalist betaalde 70.000 euro’

De Slowaakse openbaar aanklager denkt dat onderzoeksjournalist Ján Kuciak vermoord is door een huurmoordenaar voor 70.000 euro. Zijn vriendin Martina Kusnirova zou geen doelwit zijn geweest, maar een toevallig slachtoffer. Dat heeft de openbaar aanklager maandag tijdens een persconferentie bekendgemaakt, aldus persbureau AP. Zondag werden vier verdachten in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op Kuciak en Kusnirova in februari dit jaar, onder wie de vermoedelijke opdrachtgever van de moord.

De vermoedelijke opdrachtgever, tijdens de persconferentie bij haar initialen A.Z. genoemd, zou 50.000 euro in cash hebben betaald. De overige 20.000 euro zouden schulden zijn die werden kwijtgescholden. Het is niet bekendgemaakt of zij alleen handelde of dat ze voor iemand werkte. De aanklager bevestigde verder dat de vermoedelijke huurmoordenaar een voormalig politieagent is. Volgens Slowaakse media gaat het om Tomás S. die ook als lijfwacht bij een beveiligingsbedrijf zou hebben gewerkt.

Volgens de openbaar aanklager is de bewijslast “erg groot” maar gaat het onderzoek voorlopig verder. Hij zei dat de kans “zeer groot” is dat er nog meer arrestaties worden gedaan. De persconferentie van de openbaar aanklager volgt op de acht arrestaties die de politie vorige week deed. Vier van hen zijn inmiddels weer op vrije voeten gesteld.

Verdachten

Kuciak en Kusnirova werden eind februari thuis doodgeschoten. Kuciak deed onder meer onderzoek naar belastingfraude en maffianetwerken. Volgens de politie is er een verband tussen zijn moord en zijn journalistieke werk. Vlak na de moord pakte de politie ook al zeven verdachten op, onder wie een Italiaanse zakenman die banden zou hebben met de Italiaanse maffia. Kuciak had onderzoek gedaan naar de zakenman en de banden tussen de Italiaanse maffia en Slowaakse politici. Deze verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten.

De moord op de journalist en zijn vriendin zorgde voor veel verontwaardiging. Duizenden mensen gingen boos de straat op. Uiteindelijk moest premier Robert Fico opstappen, net als twee van zijn ministers en een politiechef.