Deze week drie speciale afleveringen van Onbehaarde Apen, waarin we respectievelijk de Nobelprijs voor de Geneeskunde, Natuurkunde en Chemie bespreken. In deze eerste aflevering schuift medisch redacteur Sander Voormolen aan, om te vertellen over het prijswinnende onderzoek naar immunotherapie tegen kanker.

Productie Mirjam van Zuidam.