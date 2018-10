Nederland versterkt wegens Brexit Europese diplomatie

Nederland gaat in tientallen Europese landen ambassades versterken met extra diplomaten. De uitbreiding moet de Nederlandse presentie in het Europese krachtenveld op peil houden na het wegvallen van een cruciale bondgenoot, door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

Het door Brexit geïnspireerde diplomatieke offensief werd maandag naar buiten gebracht door Thijs van der Plas, directeur-generaal Europese Samenwerking. In een toespraak op een door instituut Clingendael georganiseerde conferentie over Brexit maakte de topambtenaar bekend welke posten worden versterkt: Boedapest, Boekarest, Belgrado, Berlijn, Brussel, Dublin, Londen, Madrid, Parijs, Pristina, Sarajevo, Skopje, Tirana en Zagreb. „Al die ambassades krijgen extra mensen.”

Eerder dit jaar werd al bekend dat Nederland vanwege de toegenomen onveiligheid en instabiliteit rondom Europa structureel 40 miljoen euro extra uitrekt voor diplomatie. Tot nu toe werd steeds gezegd dat dit vooral naar Noord-Afrika zou gaan, naar posten in landen die op de ‘migratieroute’ richting Europa liggen. Maar volgens Van der Plas is nu besloten dat „een omvangrijk deel” ook naar Europese posten zal gaan.

Desgevraagd zegt Van der Plas, op het gebied van Europese zaken de belangrijkste adviseur van premier Mark Rutte (VVD), dat alle genoemde ambassades er minstens één iemand bij krijgen. De Nederlandse EU-ambassade in Brussel krijgt er meerdere mensen bij. Hoeveel geld er precies naar de Europese posten gaat, kon Van der Plas maandag niet zeggen, maar de topambtenaar zei „zeer blij” te zijn met de versterking. Binnenkort volgt nog een brief aan de Tweede Kamer.

Nieuwe impuls

Vorig jaar mei adviseerde de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) al om het ambassadenetwerk na jaren van bezuinigingen een nieuwe impuls te geven. Volgens de AIV is er structureel „ten minste” 70 à 80 miljoen euro per jaar nodig „om de ergste knelpunten weg te nemen”. De conferentie was georganiseerd naar aanleiding van een ander, recenter AIV-rapport, over de nieuwe coalities die Den Haag zal moeten gaan sluiten na het vertrek van de Britten in maart 2019.

Volgens Van der Plas wil Nederland „de leemte” die Britten achterlaten graag opvullen. „De groep landen die traditioneel naar de Britten keek is nu op zoek naar leiderschap, en wij zijn bereid dat te bieden.” Maar volgens Van der Plas kijkt Nederland verder dan Duitsland, de Baltische staten of Scandinavische landen. Hij wijst op de „heel speciale chemie” tussen Rutte en de Franse president Macron. „Het zijn beiden hervormers.” Rutte was in het afgelopen jaar al twee keer in Parijs, Macron één keer in Den Haag. „Dat was daarvoor ongehoord.”