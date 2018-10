‘Nederland staakt hulp aan Witte Helmen nu die nodig is’

Het nieuws in het kort: Nederland gaat een aantal Witte Helmen en hun directe familieleden opnemen. Het gaat om 27 mensen: vijf gezinnen en drie individuen. De Syrische reddingswerkers werden in juli geëvacueerd uit het zuidwesten van Syrië, te midden van een offensief van het regime.

De Syrische reddingswerkers werden in juli geëvacueerd uit het zuidwesten van Syrië, te midden van een offensief van het regime. In totaal werden 422 Witte Helmen en hun familieleden via Israël in veiligheid gebracht. Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Canada, Nederland, Frankrijk en Zweden zijn bereid mensen op te nemen binnen hun hervestigingsprogramma’s.

en hun familieleden via Israël in veiligheid gebracht. Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Canada, Nederland, Frankrijk en Zweden zijn bereid mensen op te nemen binnen hun hervestigingsprogramma’s. De Witte Helmen krijgen asiel op het moment dat Nederland de steun voor de organisatie stopzet. De andere donorlanden blijven de Witte Helmen wel steunen. De Nederlandse bijdrage aan de civiele reddingswerkers loopt nog tot december 2018.

Het besluit van de Nederlandse regering te stoppen met de steun aan de Witte Helmen, kwam voor Raed Alsaleh, de directeur van de Syrische reddingsorganisatie, totaal onverwacht. Hij hoorde het vorige week van een Nederlandse journalist in Istanbul. „Ik was geschokt”, zegt hij op het moderne kantoor van de Witte Helmen, die vorig jaar nog werden genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. „Ik begon meteen te bellen om de reden te achterhalen.”

Alsaleh heeft geen bevredigend antwoord gekregen. Hij heeft de indruk dat de regering geen verschil maakt tussen de Witte Helmen en de andere programma’s die onderdeel waren van de zogeheten ‘non-lethal assistance’ die Nederland gaf aan de Syrische oppositie. Naast de Witte Helmen betrof het de training en ondersteuning van ongewapende politieagenten, en niet-militaire steun aan ‘gematigde’ rebellengroepen. Dit heeft tussen 2015 en 2018 in totaal 70 miljoen euro gekost.

Het besluit om de steun aan de politie en de rebellen stop te zetten, is in het voorjaar al genomen samen met de andere donoren Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Canada. Maar Nederland besloot als enige ook de hulp aan de Witte Helmen stop te zetten. Was dat besluit ingegeven door de ophef die ontstond na onthullingen dat de steun aan de rebellen terecht is gekomen bij groepen die mensenrechten schonden?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei maandag desgevraagd in een e-mail: „Gelet op de ontwikkelingen in Syrië en mogelijkheden voor de White Helmets om hun werk te blijven uitvoeren, en het belang dat de monitoringsmechanismen dienen te verbeteren, ligt er momenteel geen besluit voor vervolgfinanciering voor.” Toch prijst het ministerie het „dappere werk” van de Witte Helmen.

„Het gaat om zeer verschillende programma’s”, zegt James Le Mesurier, directeur van Mayday Rescue, de in Nederland gevestigde stichting die de Witte Helmen heeft opgezet en ondersteunt. „Elk programma had een ander management, en soms ook andere donoren. We hadden niets met hen te maken. Het besluit kwam dan ook als een verrassing. ”

Wat vindt u van het besluit?

„Zeer teleurstellend. Het geeft een signaal af dat wat de Nederlandse regering betreft het conflict voorbij is en dat wordt niet ondersteund door de feiten. Het besluit is genomen op een moment dat er meer dan ooit behoefte is aan het werk van de Witte Helmen voor de 3 miljoen burgers in Idlib. Alles wees erop dat het regime op het punt stond een groot offensief in Idlib te lanceren, dat door de VN werd omschreven als „potentieel de grootste humanitaire crisis sinds het begin van de oorlog”.

Foto AP

In het rapport van Buitenlandse Zaken staat de nodige kritiek op de Witte Helmen. De rolverdeling met Mayday zou onduidelijk zijn.

„Een hulpprogramma in een gecompliceerde omgeving als Syrië vereist innovatieve antwoorden. Ons antwoord was om niet op afstand te opereren, maar juist in relatieve nabijheid. Dat betekent, zoals je ziet in ons kantoor, dat leden van mijn team werken in een kantoor naast de Witte Helmen. Dat geeft ons een veel beter beeld van wat ze aan het doen zijn. Zij wonen onze vergaderingen bij, wij die van hun. Zo creëer je vertrouwen en het biedt ook de mogelijkheid voor mentoring en kennisoverdracht. We zijn erg trots op ons model.”

De directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken publiceerde onlangs een rapport over de Nederlandse steun aan de Syrische oppositie. Daarin krijgen de Witte Helmen stevige kritiek: Te weinig mensen en middelen worden vrijgemaakt voor monitoring en evaluatie. Daardoor is er te weinig zich op de effectiviteit. Gebrek aan transparantie door de onheldere rolverdeling tussen Witte Helmen en stichting Mayday. Het belangrijkste punt van kritiek was dat er geen externe onderzoek is gedaan naar het programma.

Het rapport heeft ook kritiek op het toezicht op de uitgaven en de effectiviteit van het programma.

„Het rapport was negatief over het feit dat wij slechts 0,9 procent van ons budget uitgeven aan monitoring en evaluatie. Dat percentage is correct. Maar wij proberen juist de hoeveelheid geld die daadwerkelijk naar het project gaat te maximaliseren. Daarbij hebben we een extreem geavanceerd systeem om informatie te managen. Het is gemaakt door een vooraanstaand softwarebedrijf.

„Het systeem stelt ons in staat om correlaties te zien tussen diverse databases. Als de bonnen voor brandstof bijvoorbeeld ineens hoger zijn, kan dat betekenen dat er op lokaal niveau fraude wordt gepleegd. Het systeem geeft in zulke gevallen een waarschuwing aan het evaluatieteam, dat ermee aan de slag gaat.”

Hoe reageren de andere donorlanden op het Nederlandse besluit?

„De andere donorlanden hebben ons verzekerd dat ze nog steeds achter de Witte Helmen staan. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Jeremy Hunt, twitterde: ‘De Witte Helmen zijn echte moderne helden – die zich haasten om Syriërs te redden terwijl de bommen vallen. Het VK is trots om de internationale pogingen te hebben geleid hen in veiligheid te brengen’.”