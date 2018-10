Minister haalt Stints toch van de weg

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) heeft besloten de Stint, het elektrische wagentje waarmee de verongelukte kinderen in Oss werden vervoerd, voorlopig toch van de weg te halen. Dat heeft de minister maandag bekendgemaakt. Voorlopige resultaten van het onderzoek naar het karretje wijzen op “potentiële veiligheidsrisico’s”. De Stint mag vanaf middernacht niet meer de weg op.

De politie, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben naar aanleiding van het ongeluk in Oss een verkennend technisch onderzoek uitgevoerd naar enkele Stints. Uit het onderzoek komen twijfels naar voren over de technische constructie. De stint kan soms stilvallen of juist niet meer remmen.

Ook zijn er technische wijzigingen doorgevoerd die niet bekend waren bij het ministerie. Deze wijzigingen kunnen “een risico vormen voor de bestuurder, de kinderen en andere weggebruikers”, aldus de minister. Het onderzoek naar de Stint is nog niet afgerond.

De minister spreekt over een “ingrijpend besluit” met veel praktische gevolgen voor kinderdagverblijven. Het wagentje, waarvan er ruim 3.000 zijn verkocht, werd speciaal ontwikkeld voor vervoer van kinderen tussen scholen en locaties van buitenschoolse opvang. Het moest een veilig alternatief bieden voor vervoer met taxi’s of busjes die voor overlast zorgden.

Negatief advies

Twee weken geleden bleek dat de Stint in 2011 een negatief advies had gekregen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Ook had de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) twijfels geuit over de bestuurbaarheid. Van Nieuwenhuizen liet toen weten geen reden te zien om het wagentje te verbieden.

De Stint, die sinds 2012 op de weg mag, raakte in opspraak nadat het wagentje betrokken was bij een ongeluk in Oss twee weken geleden. Hierbij kwamen vier kinderen om het leven. Een vijfde kind en de begeleidster raakten zwaargewond.