Ik belde de Belastingtelefoon over het invullen van de formulieren voor loonheffingskorting voor de twee arbeidscontracten (één groter dan de ander) die ik tekende. Je mag maar één keer korting vragen, had ik gelezen. Maar voor welk contract?

Man met vrolijke oosterse tongval: „Stel je voor: je gaat boodschappen doen met twee karretjes, een normale en zo’n kleintje met een vlaggetje. Op welke zou je het liefst korting willen?”

