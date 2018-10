Jochem Myjer wint in zijn categorie de Poelifinario voor beste cabaretprogramma

Bij zijn zesde programma is het de populairste cabaretier van Nederland dan eindelijk gelukt: voor Adem in, adem uit ontvangt Jochem Myjer voor de eerste keer in zijn carrière de Poelifinario voor beste cabaretprogramma van het afgelopen seizoen, en wel in de categorie Entertainment. De jury prijst hem om zijn ‘inhoudelijk entertainment’.

Door een aanpassing van de reglementen door organisator VSCD had Myjer dit jaar minder concurrentie. De Poelifinario ging van één naar drie categorieën, en dus van één naar drie prijzen. De Poelifinario ging steevast naar de geëngageerde en artistieke cabaretproducties die nu zijn ondergebracht in de categorie Engagement. Zo ook in 2008, toen Myjer ook was genomineerd, en Maarten van Roozendaal won. In de categorie Entertainment was de enige andere genomineerde dit jaar Alex Klaasen, met zijn theatervoorstelling Showponies.

In de categorie Engagement won Tim Fransen de Poelifinario voor Het kromme hout der mensheid. Foto ByNadia

In die categorie Engagement won dit jaar Tim Fransen, met zijn tweede programma: Het kromme hout der mensheid. In de derde categorie, Kleinkunst, won Joost Spijkers, met zijn programma Spijkers II. Dat was al bij de nominaties bekend geworden, omdat de jury geen ander programma geschikt vond om te nomineren.

Neerlands Hoop

De prijzen zijn maandagavond uitgereikt tijdens een ceremonie in het Haagse theater Diligentia. Daar ontving het duo Rundfunk (bestaand uit Yannick van de Velde en Tom van Kalmthout) de Neerlands Hoop, de prijs voor ‘veelbelovende theatermakers met het grootste toekomstperspectief’, voor hun debuutvoorstelling Wachstumsschmerzen. Aan de VSCD-cabaretprijzen is geen geldbedrag verbonden. De jury bestaat uit vijf theaterdirecteuren, onder wie voorzitter Nico Baars, een journalist en een regisseur.

Het duo Rundfunk (Yannick van de Velde en Tom van Kalmthout) won de Neerlands Hoop. Foto Bob Bronshoff

Over Adem in, adem uit zegt de jury Myjer onder meer: „Zijn oprechtheid klinkt door in persoonlijke, gevoelige liedjes en ontroerende verhalen die vol overgave worden verteld. De voorstelling, technisch zeer hoogstaand, is tot in de puntjes doordacht en uitgevoerd, ademt inhoudelijk entertainment en staat bol van de aanstekelijke positiviteit.” In NRC kreeg de voorstelling vier ballen. Volgend jaar speelt Myjer deze voorstelling 36 keer in Carré. De kaarten, ruim vijftigduizend stuks, waren vorig weekend in drieënhalf uur uitverkocht.

De jury zegt dat Tim Fransen met Het kromme hout der mensheid ‘andermaal zijn klasse als filosofisch cabaretier’ bewijst: ‘Binnen een zorgvuldig opgebouwd raamwerk zet hij op meesterlijke wijze onze afbrokkelende beschaving af tegen de Verlichting. Tim tilt met zijn muzikaliteit het programma naar een hoger niveau, en bovendien weet hij met gortdroge humor de nodige luchtigheid aan te brengen.’ Van NRC kreeg de voorstelling drie ballen. In 2016 won Tim Fransen met zijn debuutprogramma al de Neerlands Hoop.

Joost Spijkers won in de categorie Kleinkunst met ‘Spijkers II’. Foto Jaap Reedijk

Volgens de jury stak Joost Spijkers met Spijkers II ‘met kop en schouders boven de andere kleinkunstprogramma’s uit’. Op welke andere programma’s wordt gedoeld is niet bekend. De VSCD maakt niet openbaar in welke categorie de 54 cabaretprogramma’s die meedingen naar de Cabaretprijzen zich inschrijven. De keuze voor een categorie is aan de makers zelf.

Over Spijkers II schrijft de jury dat de voorstelling ‘recht in het hart’ raakt. Het programma is ‘een combinatie van de poëtische liedteksten van Peer Wittenbols, vurig temperament en fantastische muziek; een in kleinkunst-land zeldzame mengeling van jazz, balkan, chanson, pop, rock en fado.’

Als ‘retestrak, snoeihard en gruwelijk grof,’ karakteriseert de jury Wachstumsschmerzen van Rundfunk. De jury noemt het duo ‘even ontwapenend als brutaal in een grote verzameling pijnlijk foute, maar hilarische en absurde scènes. Het tempo ligt hoog, de energie knalt de zaal in. Rundfunk is een verademing, met cabaret dat de grenzen oprekt én er prettig ver overheen gaat.’ NRC gaf de voorstelling vier ballen.

Vorig jaar won Theo Maassen de Poelifinario, voor Van Kwaad tot erger. Jan Beuving ontving dat jaar de Neerlands Hoop. Het was voor Maassen de tweede keer dat hij won. Ook Wim Helsen en NUHR wonnen de sinds 2003 bestaande cabaretprijs twee keer.