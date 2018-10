‘Iran voert vergeldingsactie uit op Oost-Syrië na aanslag’

Iran zegt maandag dat het raketaanvallen heeft uitgevoerd op militanten in Oost-Syrië als vergelding voor de recente aanslag op een militaire parade waarbij zeker 24 mensen om het leven kwamen. Het Iraanse staatspersbureau IRNA schrijft dat “veel terroristen” zijn omgekomen bij de vergeldingsactie met ballistische raketten. Syrische staatsmedia hebben de aanval nog niet bevestigd, schrijft persbureau AP.

Iraanse staatstelevisie liet beelden zien van raketten die uit het westen van Iran werden afgevuurd, over Irak trokken en vervolgens neerkwamen in de buurt van de Syrische stad Abu Kamal. De regio rond de plaats is overwegend in handen van het Syrische regime en de Koerdische YPG, maar overblijfselen van terreurgroep Islamitische Staat (IS) hebben daar ook nog gebied bezet.

De Iraanse represailles zorgen voor verdere verwarring over wie nou verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslag op 22 september in de stad Ahvaz, waarbij schutters gekleed als Iraanse militairen het vuur openden tijdens een parade. Naast de 24 doden raakten ook meer dan 60 mensen gewond.

ASMLA

IS eiste de verantwoordelijkheid op en bracht beelden naar buiten van mannen die geïdentificeerd werden als de daders, maar de aanslagplegers spreken daarin niet hun loyaliteit uit voor de terreurgroep. De aanslag werd echter ook opgeëist door een man die zei te spreken namens namens de groepering ASMLA (Arabische strijdbeweging voor de bevrijding van Ahvaz). De in Delft gevestigde organisatie nam vervolgens afstand van die verklaring.

Iraanse staatsmedia zeggen dat bij de vergeldingsactie zowel IS-militanten als Ahvazi-separatisten het doelwit waren. Zover bekend hebben deze groeperingen echter nooit samengewerkt en zitten er momenteel ook geen Ahvazi-militanten in Oost-Syrië.

De aanslag zette de verhoudingen tussen Nederland en Iran op scherp. Volgens Teheran biedt het Westen onderdak aan dissidenten die verantwoordelijk waren voor de bloedige aanval op de militaire parade.