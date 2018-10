Henk van der Aa nieuwe hoofdredacteur KRO-NCRV

Henk van der Aa wordt de nieuwe hoofdredacteur van KRO-NCRV. Dat bevestigt hij aan NRC. Het personeel van de omroep is maandagmiddag ingelicht.

Van der Aa krijgt journalistiek inhoudelijk de dagelijkse leiding over KRO-NCRV en Dave Kentie krijgt bestuurlijk en organisatorisch de leiding over de journalistieke tak van de omroep. Bij zijn praatje voor het personeel maandag hield Van der Aa het kort, zegt hij. “We zitten in een heftige periode waar voor journalisten veel verandert. Ik heb ervoor gepleit dat de blik nu weer vooruit gaat.”

Van der Aa volgt interim-hoofdredacteur Hans Laroes op, die twee weken zelf zijn vertrek bij KRO-NCRV aankondigde. Dat vertrek was niet de keuze van Laroes zelf. Het contract van Laroes liep officieel tot 1 januari maar hij schreef dat hij te horen kreeg dat hij niet meer terug hoefde te komen.

Brandpunt+

Van der Aa stapt in op het moment dat de financiële situatie van de publieke omroep onzeker is. Brandpunt+, waar hij het voorbije jaar verslaggever en eindredacteur was, verdwijnt als gevolg van NPO-bezuinigingen van 62 miljoen euro van de buis. Als direct gevolg daarvan verdwijnen ook 24 van de circa honderd banen op de journalistiek afdeling van de omroep. Tegelijkertijd willen coalitiepartijen een motie indienen om de korting op de NPO terug te brengen naar 22 miljoen.

Het programma verdwijnt niet helemaal. Vanaf januari gaat het online verder. Van der Aa wil er werk van maken dat het daar zijn journalistieke slagkracht zoveel mogelijk behoudt. “Dat moeten we doen met de infrastructuur die er nu ligt. Ik hoop dat we de NPO de komende tijd met zoveel mogelijk ideeën kunnen blijven bestoken en een goede kern journalisten op de been kunnen houden.”

Muren

De nieuwe hoofdredacteur wil de journalistieke afdeling van zijn omroep de komende tijd flexibeler inrichten en verhalen langs zoveel mogelijk wegen uitventen. “Een goed thema kan ook een podcast verdienen, of online beginnen. Of het nu radio of televisie is, er zitten nu vaak nog muren om programma’s heen. Die mogen van mij wel weg.”