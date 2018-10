Franse zanger Charles Aznavour op 94-jarige leeftijd overleden

De Franse zanger Charles Aznavour, wereldberoemd door zijn chansons als La Bohème, is in de nacht van zondag op maandag op 94-jarige leeftijd overleden in zijn huis in de Alpilles, in het zuiden van Frankrijk. Dat zeggen zijn medewerkers tegen persbureau AFP.

Lees onze necrologie: Grootse zanger van hartverscheurende chansons

Aznavour had Armeense ouders en werd in 1924 geboren in Parijs. Hij wordt gezien als een van de beste Franse zangers aller tijden en verkocht meer dan honderd miljoen platen in tachtig landen. De Fransman componeerde ruim 1.400 chansons, vaak over de liefde en vergane tijd. Ook was Aznavour te zien in meer dan zestig films.

Zijn eerste grote hit in 1960 was in Je m’voyais déja , over een oudere en mislukte artiest. In La Bohème, voor het eerst opgenomen in 1965, bezong hij het armlastige bestaan van een kunstenaar rond Montmartre, in Parijs.



Onlangs was Aznavour teruggekomen van een tournee in Japan, en hij werd gedwongen om deze zomer concerten te annuleren vanwege een gebroken arm na een valpartij. De zanger had in maart nog een optreden in Amsterdam.

De Franse regeringswoordvoerder Benjamin Griveaux reageert via Twitter op het overlijden van Aznavour.

De Franse minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer noemde Aznavour via Twitter de “belichaming van de Franse geest”.

jmblanquer Jean-Michel Blanquer

Il incarnait l’esprit français dans sa dimension la plus universelle.

https://t.co/9qfS0agjAV Merci à Charles Aznavour pour tant de bonheurs musicaux et cinématographiques. Il incarnait la force de la vie devant tous les bonheurs et face à tous les malheurs.Il incarnait l’esprit français dans sa dimension la plus universelle. 1 oktober 2018 @ 12:38 Volgen

Ook in Nederland komen de reacties op het overlijden van de Franse zanger los.