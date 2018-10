Flevoland krijgt 21ste nationale park van Nederland

Nederland is sinds deze maandag een nieuw nationaal park rijker. Minister Carola Schouten (Natuur, ChristenUnie) heeft die status toegekend aan Nieuw Land, een natuurgebied in en bij Flevoland dat de Oostvaardersplassen, de Lepelaarplassen, het Markermeer en de Marker Wadden omvat.

Met bijna 29.000 hectare is Nieuw Land het op één na grootste nationale park van het land. Zo’n driekwart van het gebied bestaat uit water. De natuur in Nieuw Land werd gevormd door de inpoldering van Flevoland en de afsluiting van de Zuiderzee, en dat maakt het gebied volgens gedeputeerde Michiel Rijsberman (D66) bijzonder. “Het is door mensen gemaakt, en teruggegeven aan de natuur. Als de mens het niet gemaakt had, dan was er ook geen natuur geweest”, zegt hij tegen Omroep Flevoland.

Directe gevolgen voor de natuurbescherming heeft de nieuwe status van het gebied niet. De huidige wetten en regels blijven gewoon gelden. “De aanwijzing van Nieuw Land heeft geen gevolgen voor eigenaren en gebruikers van de gronden en wateren in het nationale park”, schrijft minister Schouten dan ook.

Lees ook: Het aantal grazers in de Oostvaardersplassen wordt drastisch beperkt

Grote grazers

Ook de grote grazers bij de Oostvaardersplassen zullen weinig merken van het besluit van de bewindsvrouw. Of de dieren worden bijgevoerd in tijden van schaarste, is en blijft volgens een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een zaak van de provincie. Afgelopen winter was er veel te doen om de Oostvaardersplassen, omdat honderden grote grazers door een gebrek aan eten verhongerden. De dieren kregen pas na grote publieke verontwaardiging extra voer.

De Gedeputeerde Staten van Flevoland hadden Nieuw Land in maart voorgedragen voor benoeming tot nationaal park. Eind vorige maand nam Schouten haar besluit, dat ze maandag officieel aankondigde op het provinciehuis in Lelystad.

Er zijn nu 21 nationale parken in Nederland. Het grootste blijft de Oosterschelde, met een oppervlakte van 37.000 hectare. Het laatste gebied dat vóór Nieuw Land benoemd werd tot nationaal park, was De Oude Venen in Friesland (2006).