Felix Meurders blijft voorlopig presentator Spijkers met Koppen

Felix Meurders blijft voorlopig toch aan als presentator van het Radio 2-programma Spijkers met Koppen. Vorige week liet BNNVARA weten dat Meurders moet vertrekken, maar maandag maakte de omroep bekend dat er nog geen nieuw programma gevonden is voor de radiocoryfee.

Volgens BNNVARA is er “op korte termijn geen concreet uitzicht” op een andere radioplek voor de 72-jarige Meurders, die Spijkers al 24 jaar presenteert. De omroep is daarom met Meurders overeengekomen dat hij zijn huidige baan mag houden tot hij alsnog ergens anders terecht kan. Volgens BNNVARA is Meurders tevreden met de afspraak.

Het plan van de zender was om Meurders uiterlijk in 2019 te vervangen door een jongere presentator. “We willen graag een nieuwe generatie luisteraars aanboren”, zei hoofd radio van BNNVARA Peter de Vries vorige week tegen het AD.

‘Felix moet blijven’

Dat Meurders wegens zijn leeftijd weg moest bij Spijkers, leidde tot veel verontwaardiging. Fans van het radioprogramma hingen een spandoek met de tekst “Felix moet blijven” op in het Utrechtse café waar de show wordt opgenomen. Ze startten ook een internetpetitie, die maandagavond bijna zeshonderd keer was ondertekend.

Zelf was Meurders evenmin blij met zijn gedwongen vertrek. “Ik zou het waanzinnig jammer vinden, wat mij betreft ga ik nog wel even met Spijkers door”, zei hij daarover tegen het AD. Meurders is al sinds eind jaren zestig op de landelijke radio te horen. In 2012 kreeg hij de prestigieuze Marconi Award voor zijn radio-oeuvre.