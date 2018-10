Dino S. en Donald G. aangehouden voor liquidaties Endstra en Mieremet

De reeds tot levenslang veroordeelde crimineel Dino S. is maandag in zijn cel aangehouden voor betrokkenheid bij de liquidaties van Willem Endstra en John Mieremet. Een andere verdachte, Donald G., is in Spanje gearresteerd. Hij zou alleen iets met de dood van vastgoedhandelaar Endstra te maken hebben gehad. Dat meldt persbureau ANP op basis van de politie.

Lees hier meer over de liquidaties in de Amsterdamse onderwereld: De Neus, 35 jaar misdaad

Justitie ziet S. als criminele partner van Willem Holleeder, tegen wie momenteel een rechtszaak loopt voor het opdracht geven tot de huurmoorden op Endstra en Mieremet. Die eerste werd in mei 2004 doodgeschoten, nadat hij eerst een tijd was afgeperst door Holleeder. Anderhalf jaar later schoot een huurmoordenaar Mieremet dood in Thailand.

S. werd in 2017 in hoger beroep tot levenslang veroordeeld voor zijn rol in het organiseren van de moorden op drugshandelaar Kees Houtman en café-eigenaar Thomas van der Bijl in 2005 en 2006. Die veroordeling, aan het einde van het omvangrijke Passage-proces, volgde op de aanvankelijke vrijspraak van S.

De advocaten van S. en G. en het OM waren maandagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

Dit bericht wordt aangevuld.