Chili hoeft Bolivia geen toegang tot de zee te geven

Het kustloze Bolivia blijft voorlopig verstoken van toegang tot de Stille Oceaan. Een corridor door Chili komt er voorlopig niet. Dat heeft het Internationaal Gerechtshof in Den Haag maandag bepaald.

Bolivia droeg in 1904 zijn toenmalige kustlijn officieel over aan Chili, nadat de landen een onderlinge oorlog hadden bijgelegd. Veel Bolivianen zijn daar nog altijd ontstemd over. De uitspraak van het Internationaal Hof werd live uitgezonden op de staatstelevisie. Volgens president Evo Morales heeft Chili, met een kustlijn van meer dan 4.300 kilometer, zich de Boliviaanse kust onrechtmatig toegeëigend.

Treinverbinding

De landen onderhandelen al 114 jaar af en aan over een doorgang naar zee voor de Bolivianen. Die mogen al gebruikmaken van de Chileense havenstad Arica, maar de Bolivianen willen het liefst eigen havens op Chileens grondgebied en een directe treinverbinding daarnaartoe. In Peru bestaat zo’n haven. Daar ligt een strook kust van ongeveer 5 kilometer aan Boliviaans grondgebied, waar een vrijhandelszone is en een aantal Boliviaanse schepen voor anker liggen.

De Boliviaanse regering had een grote hoeveelheid documentatie ingeleverd die Chili op zijn minst zou verplichten naar de onderhandelingstafel te komen. Het besluit van het hof maandag is een tegenvaller voor president Morales, die persoonlijk naar Den Haag was gekomen.

Soevereine toegang

Het hof was het in grote meerderheid niet eens met de Bolivianen, maar benadrukt dat beide landen wel kunnen blijven praten. Volgens persbureau Reuters zei Morales na de uitspraak tegen verslaggevers dat hij wil blijven vechten voor een toegangsweg naar zee.

“Het Boliviaanse volk weet dat de soevereine toegang tot de Stille Oceaan door een invasie is weggenomen.”

Zijn Chileense ambtgenoot Sebastián Piñera zei op zijn beurt dat Chili nog altijd openstaat voor gesprekken met het buurland, maar dat Morales wel “valse verwachtingen” heeft gecreëerd in eigen land. Piñera zei volgens Reuters: