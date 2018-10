Argento bekent toch seks te hebben gehad met 17-jarige acteur

De Italiaanse actrice Asia Argento, een van de aanjagers van de #MeToo-beweging, bekent toch dat ze seks heeft gehad met de nu 22-jarige acteur die haar beticht van seksueel misbruik. In een interview op de Italiaanse zender La7 zondagavond zegt de vrouw echter dat Jimmy Bennett zich aan haar opgedrongen heeft en dat ze “volledig verstijfd” was toen het gebeurde.

De bekentenis is opmerkelijk, omdat Argento eerder nog stellig ontkende in 2013 seks te hebben gehad met de toen minderjarige jongen. De actrice was op dat moment 37 jaar. Argento en Bennett kenden elkaar van een film waar ze in speelden en verhielden zich tot elkaar als “een moeder en een kind”, volgens de actrice. “Wat mij het meeste pijn heeft gedaan”, concludeert Argento over de kwestie, “is dat ik ben behandeld als een pedofiel.”

Bennett zei dat Argento hem alcohol had gegeven, waarna ze seks met hem zou hebben gehad. De Italiaanse reageert nu dat ze de acteur - “een jongen met ontketende hormonen” - haar begon te zoenen en dat zij zo geschokt was dat ze hem niet stopte. “Hij zei dat het een fantasie van hem was sinds hij twaalf was. Voor hem was ik een jachttrofee”, zegt Argento. Ook zou hij haar de maanden erna seksueel getinte video’s hebben gestuurd via Snapchat.

‘Behandeld als pedofiel’

Argento was een van de eerste vrouwen die in 2017 de filmproducent Harvey Weinstein beschuldigde van verkrachting. De aantijgingen van haar en andere vrouwen tegen de Hollywood-gigant leidden wereldwijd tot de #MeToo-beweging, waarbij slachtoffers van seksueel wangedrag hun ervaringen deelden.

The New York Times schreef in augustus dat de Italiaanse actrice de maanden na haar verhaal over Weinstein een schikking trof met Bennett, die zei psychische schade te hebben opgelopen door de seksuele ontmoeting en een schadevergoeding eiste. Volgens Argento zat de jonge acteur in financiële problemen. Bennett eiste 3,5 miljoen dollar, uiteindelijk stemde Argento in met een schikking van 380.000 dollar.