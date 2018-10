Akkoord tussen Canada en VS over handelsverdrag

De Verenigde Staten en Canada hebben in de nacht van zondag op maandag overeenstemming bereikt over een handelsverdrag tussen de twee landen en Mexico, ter vernieuwing van het Noord-Amerikaanse vrijhandelsakkoord Nafta. Daarmee blijft het handelspact bestaan als een verdrag tussen de drie landen, ondanks dreigementen van de Amerikaanse president Trump om het bijna 25 jaar oude verdrag op te zeggen.

Amerikaanse en Canadese onderhandelaars maakten het akkoord zondagavond laat bekend. Het werd bereikt na langdurige, moeizame onderhandelingen, vlak voordat een deadline zou verstrijken om Canada bij het verdrag te houden. De VS sloten in augustus een apart handelsverdrag met Mexico. Canada kwam toen onder grote druk te staan om zich aan te sluiten.

De handelszone van de drie landen, die jaarlijks onderling voor 1.200 miljard dollar verhandelen, krijgt een nieuwe naam. Nafta, door Trump vaak gehekeld als een „verschrikkelijk akkoord” voor de VS, verandert in USMCA: de United States-Mexico-Canada Agreement. Het akkoord is een belangrijke overwinning voor de president. Het laat zien dat zijn regering in staat is nieuwe handelsovereenkomsten te sluiten met grote partners, ondanks een agressieve opstelling tegen internationale vrijhandel, en daarbij concessies af te dwingen.

Canada, in omvang de tweede handelspartner van de VS (na China), liet diverse eisen varen. Zo zal het land Amerikaanse zuivelproducenten ruimere toegang bieden tot de beschermde Canadese zuivelmarkt. Bij eerdere handelsbesprekingen, onder meer voor het CETA-akkoord met de Europese Unie, deed Canada eveneens concessies op dat gebied. Ook is Canada nog niet af van de importheffingen op staal en aluminium die Trump eerder dit jaar instelde. Het land wil die heffingen kwijt.

Arbitrage blijft

Wel bedong Canada dat een onafhankelijk mechanisme voor de beslechting van handelsgeschillen voorlopig in stand blijft. De regering-Trump wilde af van die arbitrage, die de afgelopen jaren regelmatig in het voordeel van Canada uitpakte, onder meer bij leveranties van hout. Tevens behouden de Canadezen bescherming voor hun cultuursector en tegen mogelijke importtarieven in de cruciale autosector. Trump had gedreigd met importheffingen op auto’s die in Canada worden geproduceerd.

De Canadese premier Justin Trudeau sprak zondagavond, na een kabinetsvergadering in hoofdstad Ottawa, van „een goede dag voor Canada”. Een vertegenwoordiger van de regering-Trump noemde het akkoord „een grote zege voor de president en een bekrachtiging van zijn strategie op het gebied van internationale handel”.

Financiële markten hebben positief gereageerd op het akkoord, dat een einde maakte aan maandenlange onzekerheid over de toekomst van Nafta. Het verdrag kan eind november worden getekend door de huidige Mexicaanse president Enrique Peña Nieto, nog net voor zijn termijn eindigt.