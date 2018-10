Adam Mosseri volgt vertrokken oprichters op als Instagram-baas

Adam Mosseri is de nieuwe directeur van Instagram. Hij volgt oprichters Kevy Systrom en Mike Krieger op, die vorige week opstapten.

Mosseri werkte al tien jaar voor Instagram’s moederbedrijf Facebook, waar hij verschillende designfuncties had en verantwoordelijk was voor het team achter de nieuwsfeed die gebruikers te zien krijgen. In mei van dit jaar werd hij head of product van Instagram. In een post op, jawel, Instagram blaast Mosseri de loftrompet over zijn twee voorgangers:

“De impact van hun werk de afgelopen acht jaar is ongelofelijk.” Ze hebben iets gebouwd waar mensen van houden en dat plezier en verbinding brengt voor zo veel levens.”

Volgens Amerikaanse media zijn ze gefrustreerd door de toenemende bemoeienis van Facebook. Zelf zeggen Kevin Systrom en Mike Krieger hun “nieuwsgierigheid en creativiteit weer te willen ontdekken”.

Systrom en Krieger maakten vorige week bekend zich terug te trekken uit de wereldwijd razendpopulaire fotoapp die ze zelf hadden opgericht. Volgens Amerikaanse media uit frustratie over de bemoeienis van Facebook, dat in 2010 1 miljard dollar betaalde voor Instagram.

Topman Mark Zuckerberg bemoeide zich naar verluidt de laatste tijd dagelijks met Instagram en zou de twee platformen zelfs hebben willen integreren.