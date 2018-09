Zeker 27 doden in Iran door zelfgestookte alcohol

In Iran zijn zeker 27 mensen overleden door het drinken van zelfgestookte alcohol. Dat meldt persbureau Reuters zondag op basis van een bericht van de Iraanse hulpdiensten. Ook raakten driehonderd mensen vergiftigd.

Voor zover bekend is het één van de grootste vergiftigingszaken door slecht gestookte alcohol in Iran. Nog 176 mensen liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers vielen in vijf provincies. Volgens de nieuwswebsite Arab News gaat het waarschijnlijk om drie verschillende partijen verkeerd gestookte alcohol.

Slecht gestookte alcohol bevat vaak het giftige methanol, een bijproduct van het gistingsproces dat je bij het stoken moet laten verdampen. Afgelopen vrijdag hebben de Iraanse autoriteiten 31 mensen opgepakt die verdacht worden van werken bij een illegale distilleerderij.

Alcoholverbod

Sinds 1979 is alcohol drinken verboden in Iran. Slechts vier officieel geregistreerde minderheden, zoals de Armeense christenen, hebben toestemming om voor eigen gebruik drank te produceren. Voor anderen staat op het drinken een zware straf. Desondanks is de consumptie van gesmokkelde of zelfgestookte alcohol wijdverbreid. Vergiftiging komt hierdoor ook vaker voor. In 2017 overleden drie mensen in het zuiden van Iran aan de gevolgen van slecht gestookte alcohol, 48 mensen moesten worden opgenomen in het ziekenhuis.

In meerdere overwegend islamitische landen is alcohol verboden. Dat is het geval in onder meer Saoedi-Arabië, Jemen, de Verenigde Arabische Emiraten en Soedan.