Waarom de NRA het debat over vuurwapens bijna altijd wint

Een jaar geleden vond in Las Vegas de dodelijkste mass shooting in de VS ooit plaats. En er volgden er nog talloze. Het leverde een fel debat op over wapenbezit, maar geen strengere wetgeving. Dat komt voor een belangrijk deel door de NRA, de grootste belangengroep voor vuurwapenbezit in de VS. Ze spelen in hun communicatie heel slim in op de identiteit van conservatieve Amerikanen.