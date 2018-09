Vanaf nu gaat Molinari door het leven als een golflegende

Twee halve punten. Het was de score van Francesco Molinari in zijn twee deelnames aan de Ryder Cup. In 2010 leverde hij aan de zijde van zijn bijna twee jaar oudere broer Edoardo met een gelijkspel tegen Stewart Cink en Matt Kuchar een bescheiden bijdrage aan de Europese eindzege. In 2012 achterhaalde de Italiaan, in zijn singlepartij, op de achttiende hole Tiger Woods. Die score leverde titelverdediger Europa weliswaar de overwinning op Amerikaanse bodem op, maar ook zonder het halve punt had het Europese team de Ryder Cup mee naar huis genomen. Molinari was niet meer dan een fraaie voetnoot in de rijke historie van de Ryder Cup.

Zondag schudde Phil Mickelson op de tee van de zestiende hole van Le National de hand van Molinari. De Amerikaan had op de baan in de buurt van Parijs net zijn bal in het water geslagen en gaf zich gewonnen. Daarmee was ook meteen de Ryder Cup voorbij, Europa was op een onoverbrugbare voorsprong gekomen.

Dat juist Molinari het beslissende punt binnenhaalde, was de bekroning van de perfecte wedstrijd die de Italiaan speelde op de baan van Le National. Vijf partijen, vijf punten; de enige golfer die deze prestatie leverde in de tweejaarlijkse strijd tussen Europa en de Verenigde Staten was de Amerikaan Larry Nelson, in 1979. Molinari is vanaf nu een Ryder Cup-legende.

Supporters van het Europese team op de laatste dag van de Ryder Cup. Foto IAN LANGSDON/EPA

Afspraak in Londen

Die heldenstatus is ver weg als Molinari begin 2016 in Londen een afspraak heeft met Dave Alred. De Brit is een performance coach. Hij hielp onder anderen de Engelse rugbyer Jonny Wilkinson de beste kicker ter wereld te worden en begeleidde de Engelse golfer Luke Donald naar de eerste plaats op de wereldranglijst. Molinari, die steevast in de top-100 staat en bij zijn ontmoeting met Alred nummer 78 van de wereld is, vertelde deze zomer aan Associated Press waar hij naar op zoek was. „Iemand die mij kon helpen meer uit mijn trainingen en oefeningen te halen.”

Europa Twaalfde eindzege De Europese golfers hebben voor de twaalfde keer sinds 1979 de Ryder Cup gewonnen. In Parijs werd de Verenigde Staten met 17,5 - 10,5 verslagen. De Amerikanen wonnen twee jaar geleden op eigen bodem, de drie edities daarvoor was Europa de beste. Sergio Garcia, sinds 1999 onafgebroken speler van het Europese team, vestigde een record. De 38-jarige Spanjaard won zondag zijn singlepartij van Rickie Fowler. Garcia kwam door die overwinning op een totaal van 25,5 punten en loste daarmee de Engelsman Nick Faldo af als beste speler ooit in de Ryder Cup. Voor Tiger Woods liep de Ryder Cup uit op een deceptie. De 42-jarige Amerikaan, die vorige week zijn eerste toernooi sinds 2013 had gewonnen, verloor alle vier zijn partijen.

Golf is een onvoorspelbaar spel. Elke baan, iedere hole, iedere slag is telkens anders. Alred leert Molinari zich daarop voor te bereiden. Zoals de meeste golfers is Molinari gewend om dagelijks veel ballen te slaan. Tot vervelens toe. Alred maakt aan die herhalingsoefeningen een eind. Hij zorgt voor gevarieerde trainingssessies, die volgens Molinari productiever zijn.

‘Ugly zone’

Alred laat hem werken in wat hij noemt de ‘ugly zone’; de simulatie van het gevoel dat sporters hebben op beslissende momenten in belangrijke wedstrijden. Molinari leert zich tijdens zijn slagen te richten op wat hij wil bereiken, niet op wat hij probeert te vermijden. In golftaal: ‘Als ik die bal maar niet in de bunker sla’ wordt ‘ik ga die bal vijf meter van de vlag slaan’.

Bepaald geen rocket science, maar Molinari voelt zich goed bij de methode-Alred. Het levert niet direct resultaat op, al wint hij in september 2016 wel het Italiaanse Open, zijn eerste zege op de Europese Tour in vier jaar. Maar voor de Ryder Cup wordt hij, net als in 2014, niet geselecteerd. In 2017 wint Molinari geen toernooien, wel wordt hij tweede bij het PGA Championship. Maar vanaf dit voorjaar groeit Molinari uit tot misschien wel de beste golfer van dit moment. Hij troeft in mei op de baan van Wentworth Rory McIlroy af in het BWM PGA Championship, het meest prestigieuze toernooi op de European Tour. Hij heeft in juli een primeur met zijn eerste overwinning op de Amerikaanse PGA Tour als hij het Quick Loans International op zijn naam schrijft. Later die maand blijft hij ijzig kalm aan de zijde van Tiger Woods tijdens de laatste ronde van het British Open en pakt zijn eerste majorzege. Opvallende statistiek: op de laatste 37 holes van ‘The Open’ levert Molinari geen slag in, meer dan twee dagen speelt hij zo goed als foutloos.

Molinari stijgt naar de vijfde plaats op de wereldranglijst en hoeft geen genoegen meer te nemen met een bijrol in het Ryder Cup-team, waarvoor hij zich als leider in de Race to Dubai – de jaarranking van de European Tour – automatisch heeft gekwalificeerd.

Le Golf National bij Parijs, aan het begin van de Ryder Cup-dag. Foto Paul Childs/Reuters

Als de Italiaan zich in Parijs meldt bij Thomas Bjørn, de Deense teamcaptain, laat hij hem dan ook zijn wensen weten. Molinari wil graag samenspelen met zijn goede vriend Tommy Fleetwood. Bjørn gaat akkoord en ziet het duo vrijdagochtend in de fourballs tegen Woods en Patrick Reed het enige Europese punt scoren. Desondanks besluit Bjørn om Molinari en rookie Fleetwood uit elkaar te halen. Waarop Robert Karlsson, een van de vice-captains van Team Europa, protest aantekent. Op voorspraak van de Zweed mogen de golfvrienden vrijdagmiddag toch weer samen de baan op en ze verslaan in de foursomes met grote cijfers Jordan Spieth en Justin Thomas.

Ongeslagen Europees koppel

Van de 72 holes die Molinari en Fleetwood tijdens de Ryder Cup samen spelen, winnen ze er 27 en verliezen ze er tien. Met hun zeges op wederom Woods/Reed en Woods en zijn nieuwe partner Bryson DeChambeau, bijven ze als eerste Europese koppel ooit ongeslagen in een Ryder Cup-editie. De Amerikaan Nelson presteerde in 1979 hetzelfde met Lanny Wadkins.

Molinari en Fleetwood worden massaal en liefdevol omarmd door de 60.000 toeschouwers die dagelijks op Le National elke slag van Europa toejuichen en Amerikaanse missers met applaus begroeten. Het duo wordt door de media omgedoopt tot ‘Moliwood’. De Spanjaarden Seve Ballesteros en José-Maria Olazabal wonnen in de periode 1987-1993 elf van hun vijftien partijen en speelden er twee gelijk. Het leverde ze het nog altijd ongeëvenaarde aantal van twaalf punten op, maar geen bijnaam.

Fleetwood bleef in Parijs op vier punten steken tijdens zijn Ryder Cup-debuut, hij verloor zondag in zijn singlepartij van Tony Finau. Zo zorgde de Engelsman er onbedoeld voor dat de spotlights na afloop gericht werden op zijn Italiaanse vriend. Francesco Molinari is voor altijd de man die Europa in 2018 de Ryder Cup bezorgde. Met dank aan Dave Alred en zijn ugly zone.