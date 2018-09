Valverde wereldkampioen wielrennen, Dumoulin vierde

In het Oostenrijkse Innsbruck heeft Alejandro Valverde zondag de wereldtitel in de wacht gesleept. In een spannende finale was de Spanjaard was de snelste in 6.46,41. Tom Dumoulin werd vierde na een indrukwekkende inhaalrace: hij wist in de slotkilometers in zijn eentje terug te komen tot de kopgroep maar kwam tekort in de eindsprint.

Lange tijd reed de Deen Michael Valgren aan kop, maar kon worden ingehaald op de beruchte slotklim in Innsbruck - de Hölle (vertaling: de Hel) kent op het steilste punt een klimpercentage van 28 procent. De Spanjaard Alejandro Valverde koos het juiste moment om drie medevluchters de leiding over te nemen.

Nederlanders bijten zich stuk op de Hölle

Aanvankelijk konden de Nederlandse renners Dumoulin, Kruijswijk, Mollema, Tolhoek, Kelderman, Weening en Oomen goed meekomen in het peloton. Wout Poels moest al eerder lossen. De Hölle sloeg echter de Nederlandse groep uit elkaar - ook voor Tom Dumoulin leek de klim te zwaar om definitief bij de kopgroep van Valverde, Moscon, Bardet en Woods aan te haken. Toch kon Dumoulin in de laatste kilometers nog terugkomen tot de vierde plaats.

De grote afwezige in de strijd om de wereldtitel was de regerend kampioen Peter Sagan, die op 90 kilometer voor de finish moest lossen en later zelfs afstapte. De klim was hem teveel geworden, zo liet hij na het afstappen weten. In de drie voorgaande jaren was Sagan telkens de snelste.

Met zijn 38 jaar is Valverde de een-na-oudste wereldkampioen wielrennen. De oudste wereldkampioen is na zondag nog altijd Joop Zoetemelk, die met 38 jaar en 8 maanden net iets ouder is dan Valverde. Zoetemelk won in 1985 het WK.