Europees team wint opnieuw Ryder Cup op eigen continent

Het Europese golfteam heeft zondag in Parijs de Ryder Cup gewonnen, het tweejaarlijkse prestigieuze golftoernooi waarin de Verenigde Staten en Europa het tegen elkaar opnemen. Het is de twaalfde keer dat Europa het driedaagse golftoernooi wint.

De Amerikaanse golfers begonnen op de slotdag met een flinke achterstand van 10-6. Europa had daarom slechts 4,5 punten nodig om het toernooi te winnen. Uiteindelijk was het de Brit Ian Poulter die met een overwinning op wereldwijd nummer 1 Dustin Johnson de overwinning zo goed als veilig stelde. Het toernooi was voorbij toen de Amerikaan Phil Mickelson een bal in het water sloeg.

h2>Tiger Woods

Tiger Woods kreeg van captain Jim Furyk een wildcard voor het Amerikaanse team vanwege zijn goede comeback. De golflegende was afgezakt naar een plek buiten de beste duizend op de wereldranglijst vanwege ernstige rugblessures maar kwam dit jaar verrassend terug. Woods werd zesde op het Brits Open en tweede op het PGA Championship.

Verder bestaat het Amerikaanse team uit Brooks Koepka, Dustin Johnson, Justin Thomas, Patrick Reed, Bubba Watson, Jordan Spieth, Rickie Fowler, Webb Simpson, Bryson DeChambeau, Phil Mickelson, Tiger Woods en Tony Finau.

Voor Europese team komen Francesco Molinari, Justin Rose, Tyrell Hatton, Tommy Fleetwood, Jon Rahm, Rory McIlroy, Alex Norén, Thorbjørn Olesen, Paul Casey, Sergio Garcia, Ian Poulter en Henrik Stenson uit.

Weer geen Amerikaanse winst in Europa

De Amerikanen wonnen de cup twee jaar geleden in eigen land, maar in Europa hebben ze sinds 1993 niet meer gewonnen. Elk team selecteert de beste twaalf golfers voor het driedaagse toernooi. Er worden daarbij drie speltypen gespeeld; het team dat als eerste 14,5 punten haalt, heeft gewonnen.

Sinds 1979 wonnen de Europeanen elf keer, de Amerikanen acht. Het toernooi begon in 1927 als wedstrijd tussen de Britten en de Amerikanen. Sinds 1979 nemen Europa en de Verenigde Staten het tegen elkaar op. Het is een van de weinige sportwedstrijden waarbij voor een heel Europees team wordt gejuicht. Het duel werd dit jaar voor het eerst in Frankrijk gehouden.

