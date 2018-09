Het lichaam van een slachtoffer aan de verwoeste kust van Palu. De Indonesische rampendienst is bang dat de schade in Donggala nog veel groter is uitgevallen dan in Palu. Donggala is de kustplaats die het dichtste bij het epicentrum van de beving ligt. Over de situatie hier hebben de hulpdiensten zondag nog maar weinig informatie.

Foto Wilander/EPA