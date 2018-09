Jett Rebel is dynamisch en weergaloos

Pop Jett Rebel Gezien 29/9, Blijburg “La Grande Finale”, Amsterdam. ●●●●●

Geheel naakt tegen een zoet roze achtergrond poseert Jelte Tuinstra alias Jett Rebel op de hoes van zijn nieuwe album 7. Het is een overduidelijke verwijzing naar de narcistische cover van Lovesexy (1988) van Prince, die ook muzikaal zijn invloed liet gelden. Op 7 zijn alle krachten in Jett Rebels muziek samengebald, van harde Prince-funk tot seventies-georiënteerde blue eyed soul in de trant van Todd Rundgren en Hall & Oates. Met songs als het onweerstaanbare ‘Amy’ („so fine, so fine, so fine”) en de dampende funkrock van ‘Good Boy’ heeft Jett Rebel eindelijk de nummmers die hem als popartiest onsterfelijk gaan maken.

Live vertaalt zich dat tot een dampende show, waarin Tuinstra (27) als een tornado over het podium raast zonder één noot te missen. Net als Prince heeft hij zijn band met een knipoog of elleboogbeweging volledig onder controle, met achtergrondzangeressen die ook solo hun mannetje staan en een ritmesectie die de funk niet zomaar speelt, maar het ís.

Tijdens de „Grande Finale” van Blijburg, de artistieke en recreatieve enclave die moet wijken voor de oprukkende woningbouw van de nieuwbouwwijk IJburg, gaf Jett Rebel een weergaloos optreden. De spelvreugde knalde er van af in ‘On Top of the World’, een song die live is uitgegroeid tot een wervelende tour de force. Nog vreugdevoller werd het toen Tuinstra de complete bezetting van het rocktrio DeWolff inlijfde voor een moeiteloos uit de mouw geschudde reeks covers, van Led Zeppelin en The Band tot een knetterend ‘Lucille’ van Little Richard.

Tot diep in de nacht werd er op een kleiner podium op het festivalterrein gejamd, zoals Prince het ook gedaan zou hebben. Jett Rebel is na zes jaar trainen met voorsprong de beste funk- en rockartiest die Nederland rijk is, gesteund door een fantastische band die hem opstuwt tot grote hoogte. Een mooier afscheid kon Blijburg zich niet wensen.