Iraakse Instagram-ster Tara Fares is laatste slachtoffer in reeks vrouwenmoorden

Tara Fares, een 22-jarig Iraaks fotomodel en Instagram-ster, reed donderdag met haar witte Porsche door het centrum van Bagdad toen een man zich door het raam boog en drie kogels op haar afvuurde. Op videobeelden op sociale media is te zien hoe de schutter zich achterop een motorfiets uit de voeten maakt.

De moord op Fares, gewezen Miss Baghdad en kandidaat voor Miss Iraq, doet vrezen dat uitgesproken vrouwen het doelwit zijn van een gerichte campagne. Behalve Fares zijn de voorbije weken nog meer vrouwen vermoord in Irak. Premier Haider al-Abadi heeft een onderzoek ingesteld.

Fares was een christen met een Iraakse vader en een Libanese moeder. Hoewel zij afkomstig is uit Bagdad woonde zij de laatste jaren in Erbil in Iraaks Koerdistan.

Tips voor restaurants en make-up

De dag voor haar dood haalde zij nog de zesde plaats op een lijst van meest invloedrijke Irakezen op sociale media. Fares had bijna 3 miljoen volgers op Instagram, waar zij sexy foto’s van zichzelf publiceerde, en zij had een YouTube-kanaal waar zij onder meer tips gaf over make-up en restaurants.

Dat viel niet bij iedereen in Irak goed en Fares was zich daarvan bewust. In juli schreef zij nog op Instagram: „Het boezemt mij geen angst in dat sommigen het bestaan van God ontkennen; wat mij echt angst inboezemt zijn zij die moorden om het bestaan van God te bewijzen.”

Ook na haar dood waren er mensen die zich verheugden op sociale media. Haider Zawyer, presentator bij de openbare omroep, zei op Twitter dat Fares een ‘hoer’ was die het verdiende vermoord te worden. Zawyers Twitter-account is sindsdien verwijderd.

Ontspannen sfeer in Bagdad

De laatste tijd vertoonde Fares zich opnieuw vaker in Bagdad. Het maatschappelijk klimaat in de hoofdstad is de laatste jaren verbeterd. Hoewel het Iraakse parlement de verkoop van alcohol heeft verboden, krioelt het in Bagdad van de drankwinkels. Het nachtleven herleeft, en er zijn moderne winkelcentra waar het heel gewoon is om vrouwen zonder hoofddoek te zien.

Recent zijn in Bagdad wel twee andere vrouwen vermoord die actief waren in de uiterlijke verzorging. Op 16 augustus werd Rafeef al-Yaseri in haar huis doodgeschoten. Al-Yaseri was een plastisch chirurg en eigenares van schoonheidssalon ‘Barbie’ in Bagdad. Een week later werd Rasha al-Hassan, de eigenares van een ander beauty-centrum, dood aangetroffen.

In de zuidelijke stad Basra werd vorige week de vrouwelijke activiste Suad al-Ali doodgeschoten op weg naar haar auto. Haar dood heeft wellicht eerder te maken met de prominente rol die zij de laatste maanden heeft gespeeld in de oplaaiende protesten tegen de verwaarlozing van Basra door de regering in Bagdad.

‘Trots op waar ik vandaan kom’

Tara Fares mag dan een westerse levensstijl hebben gehad; zij was ook trots op haar afkomst. „Ik ben altijd trots geweest op waar ik vandaan kom”, schreef zij in mei nog op Twitter. „Ik ben niet beschaamd omdat ik in een stad woon die gekenmerkt wordt door oorlog en verwoesting. Ik heb tot nu toe geleefd zoals ik wil. Niemand heeft de waarheid in pacht.”