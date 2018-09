‘Ik ga elke maand wel op vakantie’

IN

‘Elke ochtend sta ik om zes uur op. Ik stretch, doe oefeningen in de yogakamer om daarna buiten hard te lopen terwijl ik naar een zelfhulpboek luister. Daarna begint mijn werkdag.

„Drie jaar geleden was ik nog een drop-out. Ik brak verschillende studies af en zat vooral thuis te gamen. Om mijn schuld af te betalen, verkocht ik kranten op straat. Waarom hadden zoveel mensen succes en zat ik in deze situatie? Mijn ouders verwachtten dat ik dokter of advocaat werd. Ondanks mijn situatie beloofde ik mijn moeder: later word ik miljonair. Mijn doel is voor mijn vijfentwintigste.

„Een paar keer ging ik op mijn bek, maar met e-commerce lukt het ondernemen wél. Ik kocht huishoudelijke producten in op Alibaba, zoals veiligheidshoekjes voor tafels. Als ze op Bol.com staan voor 15 euro, verkoop ik ze voor 14. Inmiddels heb ik een bedrijf met twee partners. We verdienen het meeste met online coaching over geld verdienen, daarvoor vragen we 250 euro per uur. We verkopen cursussen en boeken, maken vlogs en organiseren evenementen.

„Met vier anderen woon ik in ‘the burn-out house’, een pand dat van mijn grootouders was. We werken keihard. We gaan voor de burn-out, maar zijn er nog niet. Twee van mijn huisgenoten zijn mijn zakenpartners, de andere twee zijn een chef en een kledingontwerper.

„Net als Steve Jobs heb ik één keer lsd geprobeerd. Daardoor zie je in dat er veel meer is dan dit fysieke leven en dat alles met de juiste mindset mogelijk is.”

Inkomen: 2.000 euro netto (management fee) Uitgaven: huur (0 euro), telefoon/internet/tv (100 euro), verzekeringen (150 euro), boodschappen (400 euro), kleding (200 euro), abonnementen (100 euro), sport (30 euro), reizen (1.000 euro, vergoed door bedrijf), horeca (250 euro), goede doelen (150 euro) Laatste grote uitgave: reis naar Ibiza, 2.000 euro Sparen: 200 euro

UIT

‘Ik heb Chinese ouders, zij hadden drie restaurants en verdienden goed. Maar met Sinterklaas, verjaardagen of Kerst waren zij er nooit. Wat ik daarvan leerde is dat ik later niet hard wil werken, maar slím.

„Ik neem geen geldadvies aan van mensen die armer zijn dan ik, dat is net zoiets als fitnesstraining volgen bij iemand met obesitas. Wil je succesvol zijn? Kopieer dan wat succesvolle mensen doen. Online kun je je de hele dag omringen met miljonairs en miljardairs.

„Met mijn partners investeerde ik 20.000 euro in coaching door de beste online marketeers van Amerika. Ons bedrijf loopt goed. Ik keer mijzelf een management fee uit van 2.000 euro, de rest vloeit terug in het bedrijf. Het moet niet te comfortabel worden.

„Elke maand ga ik wel op vakantie. Soms impulsief een weekendje weg, naar Parijs of Italië. Of langere trips naar Ibiza, Thailand of Medellín. Ik hou van luxe omdat ik het nooit op dít niveau kende. Je bent in Parijs en moe en kunt gewoon een vijfsterrenhotel pakken.

„Ik zie geld als een vergrootglas. Slechte mensen zullen met veel geld meer slechte dingen doen. Uitgeven aan drugs, schade aanrichten. Maar goede mensen zullen meer hebben om te geven aan anderen mensen. Daarom koop ik vaak eten voor zwervers op het station of geef ik een deel van mijn inkomen aan goede doelen.”