Hoe Facebook miljoenen digitale sleutels kwijtraakte

Ben ik gehacked en wat moet ik doen om mijn gegevens te beschermen?

Het is nog niet duidelijk wie er precies slachtoffer is; Facebook heeft de getroffen gebruikers uitgelogd maar zegt niet wie het zijn. De fout is inmiddels gerepareerd; het bedrijf onderzoekt in welke mate gegevens gestolen zijn of hoe accounts misbruikt zijn. Grote kans dat het aantal slachtoffers zal toenemen.

Het is niet per se nodig je Facebook-wachtwoord te veranderen - hoewel dat geen kwaad kan. Wat waarschijnlijk wel helpt: zelf even uit- en inloggen uit je Facebook-apps en diensten als Tinder, Spotify of Instagram die je gekoppeld hebt aan je Facebook account. Dan wordt de tijdelijke sleutel vernieuwd.