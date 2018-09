Eerste rebellengroep trekt zich terug uit gedemilitariseerde zone

De rebellengroep Failaq al-Sham is zondag als eerste begonnen met het terugtrekken uit de gedemilitariseerde zone in het Syrische Idlib. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. De rebellengroep haalt al hun zware wapens weg in navolging van het akkoord dat Turkije en Rusland twee weken geleden sloten om gevechten tussen het regime en de rebellen te voorkomen.

Lees meer over het Russisch-Turks akkoord: toch geen aanval op Idlib

Volgens Rami Abdulrahman van het Syrisch Observatorium trekt de rebellengroep zich in “kleine groepjes” terug uit een gebied ten zuiden van Aleppo dat in de gedemilitariseerde zone valt. Failaq al-Sham is de derde grootste groep.

Het is vooralsnog onduidelijk wat de sterkste rebellengroep, Hayat Tahrir al-Sham, gaat doen. De groep, tot voor kort gelieerd aan Al-Qaeda, wil niets weten van een wapenstilstand en heeft zich nog niet officieel uitgelaten over het akkoord. Donderdag liet een Syrische oppositiefunctionaris aan persbureau Reuters weten dat Hayat Tahrir al-Sham zich aan het akkoord gaat houden, zonder dit officieel bekend te maken. De rebellengroep was niet aanwezig toen het akkoord werd gesloten.

Akkoord

De Turkse president Erdogan en zijn Russische ambtsgenoot Poetin sloten het akkoord medio september na weken van diplomatiek overleg. In Idlib wonen zo’n drie miljoen mensen en de provincie is het laatste grote bolwerk van de rebellen. Om een grootschalig offensief af te wenden, spraken de twee landen af een gedemilitariseerde zone op te richten van vijftien tot twintig kilometer breed. Officieel mogen de gematigde groepen blijven maar moet Hayat Tahrir al-Sham al hun zware wapens weghalen uit de zone.

Turkije moet ervoor zorgen dat de rebellen de afspraken naleven en Rusland gaat erop toezien dat het regime geen aanvallen uitvoert. De twee landen gaan gezamenlijk patrouilles uitvoeren. Het is de bedoeling dat de zone 15 oktober gereed is.