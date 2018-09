Dodental natuurramp Sulawesi bijna verdubbeld naar zeker 832

Het dodental van de aardbevingen en tsunami die vrijdag het Indonesische eiland Sulawesi troffen, is bijna verdubbeld naar 832. De rampenbestrijdingsdienst meldt zondag tijdens een persconferentie dat het getroffen gebied veel groter blijkt te zijn dan aanvankelijk werd gedacht, schrijven de persbureaus Reuters en AFP. Gevreesd wordt dat het dodental nog veel hoger zal uitvallen.

Reddingswerkers zijn bezig om mensen onder het puin vandaan te halen. Een reeks aardbevingen waarvan de sterkste een kracht had van 7,5, werd gevolgd door een grote tsunami met golven van wel zes meter vrijdagavond. Zaterdag stond het officiële dodental nog op 420. Vooral de stad Palu is zwaar getroffen.

Lees ook: Dit is wat we tot nu toe weten over de natuurramp op Sulawesi

‘Overal lijken’

Ook kwamen zeker 11 mensen om het leven in het vissersplaatsje Donggala, dat nog dichterbij het epicentrum licht. Bruggen en wegen zijn vernietigd, waardoor het gebied voor hulpdiensten lastig te bereiken is. Vermoedelijk zal het dodental rond Donggala een stuk hoger liggen. Een ooggetuige zegt tegen The Jakarta Post dat hele delen van de kustlijn zijn weggevaagd en “overal lijken liggen”. Een woordvoerder van de Indonesische rampenbestrijdingsdienst deelt op Twitter video’s van de schade:

Evakuasi korban tertimbun gempa di Hotel Roa-Roa Kota Pqluterus dilakukan Tim SAR Gabungan dikoordinir Basarnas. Diperkiran terdapat 50 orang di bawah reruntuhan bangunan. Alat berat diperlukan untuk evakuasi. pic.twitter.com/LGWwp3OEhE — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) September 30, 2018



Vicepresident Joseph Kalla waarschuwde zaterdag al dat het totale aantal slachtoffers kan oplopen tot in de duizenden. Volgens het Rode Kruis zijn in totaal meer dan 1,6 miljoen mensen getroffen door de natuurramp.

Op verschillende plekken zijn overlevenden inmiddels begonnen met het plunderen van winkelcentra. Ziekenhuizen raken overvol met honderden gewonden. Autoriteiten hebben overlevenden geadviseerd niet terug hun huizen in te gaan en buiten te slapen voor het geval dat nieuwe aardbevingen volgen.

Sulawesi is het zwaarst getroffen door het natuurgeweld vrijdag: