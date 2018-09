AZ geeft overwinning weg tegen PEC Zwolle

AZ heeft in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle genoegen moeten nemen met een punt. De ploeg van trainer John van den Brom gaf tot twee keer toe een voorsprong uit handen. Invaller Zian Flemming kopte in de 88e minuut de 2-2 binnen namens PEC Zwolle.

AZ staat met twaalf punten in de subtop van de eredivisie, PEC Zwolle neemt met zeven punten de twaalfde plaats in. Oussama Idrissi, de man in vorm bij AZ, beloonde de thuisploeg in de openingsfase voor een sterke start. De aanvaller schoot de bal na een combinatie met de opgekomen linksback Thomas Ouwejan in de korte hoek langs keeper Mickey van der Hart. Defensief geklungel bij AZ leidde na 35 minuten tot de gelijkmaker. Jonas Svensson speelde de bal te kort terug op Ron Vlaar, die zich simpel liet aftroeven door Mike van Duinen. Vito van Crooy kon daardoor de 1-1 binnenschieten.

Een kwartier voor tijd nam AZ opnieuw de leiding, via Guus Til. De aanvoerder kon de bal in het doel tikken nadat verdediger Thomas Lam een voorzet van Svensson voor zijn voeten had getikt. Til leek daarmee de ‘matchwinner’ te worden, maar de middenvelder liet vlak voor tijd Flemming bij zich weglopen. De invaller kopte een voorzet van Van Duinen achter keeper Marco Bizot: 2-2.

Groningen gelijk tegen Utrecht

FC Groningen en FC Utrecht hebben aan hun onderlinge duel in Groningen een punt overgehouden. Trainer Dick Advocaat leek met Utrecht op weg naar de tweede overwinning in de eredivisie door een vroege voorsprong. Trainer Danny Buijs zag tot zijn grote opluchting dat ‘zijn’ Groningen een kwartier voor tijd echter langszij wist te komen: 1-1. Sander van de Streek zette de bezoekers na een kwartier op voorsprong. De aanvallende middenvelder, die deze keer in de punt van de aanval de voorkeur kreeg boven Cyriel Dessers, schoof de bal binnen op aangeven van Gyrano Kerk.

Voor Utrecht was er weinig aan de hand tegen het dolende Groningen, tot Simon Gustafson met een onbesuisde tackle zijn ploeg dupeerde. De Zweed moest met rood van het veld en tien minuten later trok Ahmad Mendes Moreira de stand gelijk.