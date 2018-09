Van der Breggen rijdt dominant naar wereldtitel wielrennen

Anna van der Breggen heeft zaterdag bij de WK wielrennen in Innsbruck op dominante wijze de mondiale titel op de weg veroverd. De Nederlandse kwam solo aan de finish in de Oostenrijkse stad. Ze is de opvolgster van Chantal Blaak, die vorig jaar goud won op de wegwedstrijd.

Lees ook dit stuk over Anna van der Breggen: Nieuwe heerser van het vrouwenpeloton

Al met nog zo’n veertig van de 156 kilometer te rijden, kwam Van der Breggen (28) in haar eentje op kop. Ze reed toen weg bij de Australische Amanda Spratt, die tot dan toe als enige bij haar had weten te blijven. Eerder had Van der Breggen, die vroeg in de wedstrijd nog een achterstand opliep, zich al ontdaan van haar andere concurrenten.

Aan de finish had Van der Breggen 3 minuten en 42 seconden voorsprong op Spratt. Het brons was voor Tatiana Guderzo uit Italië.

Geslaagd seizoen

Met haar eerste wereldtitel voorziet Van der Breggen haar toch al geslaagde seizoen van extra glans. De winnares van het Olympisch goud in Rio de Janeiro (2016) was dit jaar ook de beste in de Belgische voorjaarsklassiekers de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Op de WK in Innsbruck pakte Van der Breggen al twee zilveren medailles, op de tijdrit en de ploegentijdrit.

Eerder deze week werd Annemiek van Vleuten wereldkampioen tijdrijden. Tom Dumoulin pakte bij de mannen op dat onderdeel de zilveren medaille. Zondag is de laatste dag van de wereldkampioenschappen. Dan staan de ploegentijdrit voor vrouwen en de wegwedstrijd voor mannen op het programma.