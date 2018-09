Rico Verhoeven domineert en behoudt wereldtitel

De ‘Koning van het Kickboksen’, die bijnaam heeft de 29-jarige Rico Verhoeven niet voor niets. Al vier jaar lang is de wereldtitel in het zwaargewicht kickboksen in het bezit van de Nederlander.

Verhoeven werd uitgedaagd door de 32-jarige Braziliaan Guto Inocente. Onder het toeziend oog van 15.000 toeschouwers liet Verhoeven de Braziliaan in vijf rondes zien wie er de koning is. In de eerste twee rondes richtte hij zich sterk op de benen van Guto Inocente, waarmee hij de uitdager direct al wist te verzwakken.

Lees ook: Kickboksen kan nog niet zonder Hari.

De Koning komt uit Brabant

Vroeg in de vierde ronde probeerde Inocente een illegale judoworp, waarna hij door de scheidsrechter werd gewaarschuwd. Een aantal stevige knietjes van Verhoeven in de vierde ronde leken de uitdager even te veel te worden, maar Guto Inocente bleef op zijn benen staan. Met de constante druk die Verhoeven op zijn tegenstander uitvoerde, kreeg de Braziliaan echter geen kans om te herstellen en het tij te keren.

Ook al was er geen knock out, was het duidelijk wie de dominante partij was in deze wedstrijd van drie minuten. De uitslag van de jury was unaniem: een winst voor Rico Verhoeven. De kickbokser uit het Brabantse Bergen op Zoom wist met deze wedstrijd overtuigend zijn titel te verdedigen, voor de achtste keer op een rij.

“Ik heb mezelf vermaakt in de ring,” zei Verhoeven tegenover persbureau ANP. “Hopelijk jullie ook.”