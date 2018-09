PSV blijft winnen, verslaat NAC Breda met 0-2

PSV heeft zaterdagavond ook zijn zevende duel van dit eredivisieseizoen gewonnen. De koploper maakte het zich op bezoek bij NAC Breda niet makkelijk, maar was uiteindelijk toch met 0-2 te sterk voor de thuisploeg.

De eerste treffer in het Rat Verlegh Stadion viel in de 48ste minuut, toen Luuk de Jong een voorzet van ploeggenoot Angeliño het doel in werkte. Tot op dat moment was PSV nog nauwelijks gevaarlijk geweest. Vlak na de openingsgoal leek NAC meteen de 1-1 te maken, maar keeper Jeroen Zoet wist dat te voorkomen door een inzet Mitchell te Vrede te keren.

Later in de tweede helft moest de videoscheidsrechter er twee keer aan te pas komen omdat PSV een strafschop claimde. Beide keren ging de beoogde penalty aan de Eindhovenaren voorbij. Een kwartier voor tijd kreeg NAC nog een grote kans op de gelijkmaker. Anouar Kali schoot op de lat. In de blessuretijd bracht PSV-aanvaller Donyell Malen de 0-2 op het scorebord.

PSV blijft dankzij de overwinning bovenaan staan in de stand van de eredivisie. De titelverdediger verloor nog geen punten. Nummer twee Ajax staat acht punten achter, maar komt later op zaterdagavond nog in actie. De club uit Amsterdam speelt uit tegen Fortuna Sittard. Nummer drie Feyenoord, dat even veel punten heeft als Ajax, neemt het zondag op tegen Vitesse.