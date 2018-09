Musk moet weg als voorzitter bij Tesla

Elon Musk moet opstappen als bestuursvoorzitter bij Tesla. Dat is bepaald in een schikking die Tesla, Elon Musk en de beurswaakhond SEC hebben getroffen naar aanleiding van de rechtszaak rondom omstreden tweets van Musk, meldt persbureau Reuters.

In de schikking is ook bepaald dat zowel Tesla als Musk een boete van twintig miljoen dollar moeten betalen, ruim zeventien miljoen euro. Van dit geld zouden de mensen gecompenseerd worden die gedupeerd raakten vanwege de aankondiging van Musk op Twitter dat hij Tesla van de beurs zou halen.

Schade aan investeerders

Na de aankondiging van Musk in augustus zakte het aandeel van Tesla binnen enkele uren dertien procent tot een bedrag van 270 dollar. Later zei de topman dat hij de aandelen voor 420 dollar per stuk weer zou terugkopen, in plaats van de 360 dollar die ze op dat moment waard waren. Even schoot de beurswaarde van de aandelen weer omhoog.

Beurswaakhond SEC had Musk en Tesla aangeklaagd met de beschuldiging dat de aankondigingen die Musk had gedaan in augustus niet op feiten berust waren. Volgens SEC was de 420 dollar een verwijzing naar 4/20, een in de Verenigde Staten algemeen gebruikte verwijzing naar marihuana. De chaos die op de aankondigingen volgde had volgens SEC investeerders schade berokkend. Musk ontkende deze beschuldigingen en zei dat hij altijd in het belang van de investeerders had gehandeld.

Musk moet binnen vijfenveertig dagen opstappen als voorzitter en mag zeker drie jaar niet opnieuw aantreden in die functie. Tesla moet twee nieuwe onafhankelijke directeuren in haar bestuur benoemen.