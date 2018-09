Jefferson Airplane oprichter Marty Balin (76) overleden

Marty Balin, een van de zangers en mede-oprichters van de psychedelische rockband Jefferson Airplane, is donderdag op 76-jarige leeftijd overleden in Tampa, Florida. Zijn dood werd vrijdag naar buiten gebracht door zijn vrouw Susan Joy Balin, melden Amerikaanse media. De oorzaak van zijn overlijden is nog niet bekend.

Mart Balin bij de uitreiking van de Grammy’s in 2016. Foto Paul Buck / EPA

Balin was naast lid van Jefferson Airplane ook jarenlang een van de zangers van de splinterband Jefferson Starship. Op de Facebook-pagina van die band wordt stilgestaan bij zijn dood: “Je liefdesliedjes zullen voor altijd voortleven.”

“Met een zwaar hart hoorden we vandaag van het overlijden van Marty Balin. Hij was een waar talent en inspiratie voor velen. We sturen zijn familie en vrienden ons diepste medeleven.”

Marty Balin was de drijvende kracht achter het ontstaan van de psychedelische rock in de jaren 60. Niet alleen richtte hij in 1965 Jefferson Airplane op in San Fransisco, ook was hij de eigenaar van een club genaamd the Matrix, waar bands als Grateful Dead, Santana en Steppenwolf groot werden.

Summer of love

Voor Jefferson Airplane schreef en zong hij verschillende nummers, waaronder Its no secret, Coming back to me, Volunteers en Plastic Fantastic Lover. De band, die in eerste instantie bestond uit gitarist en zanger Paul Kantner, zangeres Grace Slick, gitarist en zanger Jorma Kaukonen, basgitarist Jack Casady en drummer Spencer Dryden, brak in 1967 - tijdens de Summer of Love in San Franscisco - door met het album Surrealistic Pillow.

De bekendste nummers van de band zijn nog altijd White Rabbit en Somebody to Love. De groep maakte veel hippiemuziek en een mix van rock ’n roll’, blues, jazz en folk. Veel van hun nummers gingen in de jaren 60 en 70 over vrijheid, liefde, oorlog en verzet tegen het establishment. In 1996 werd Jefferson opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame en in 2016 kreeg de band een Grammy Lifetime Achievement Award.

Hippiefestivals

Eind jaren zestig speelde Balin met Jefferson Airplane op veel grote (hippie)festivals zoals Monterey, het beroemde Woodstock en het beruchte Altamont Free Concert. Bij die laatste werd Balin door Hell’s Angels bewusteloos werd geslagen nadat hij een opstootje probeerde te sussen toen het concert uit de hand liep.

In 1971 vertrok hij bij Jefferson Airplane, waarna de band werd opgesplitst. Naar eigen zeggen viel de dood van Janis Joplin hem erg zwaar en werd het drugsgebruik binnen zijn band hem te veel en wilde hij daar afstand van nemen.

Een aantal leden vormde na het opbreken van de band Jefferson Starship. In 1974, na een paar jaar solo muziek gemaakt te hebben, voegde Balin zich daarbij. In de jaren 80 maakte hij solo muziek, maar in de jaren 90 en begin 2000 trad hij weer op met Jefferson Starship. In 2008 nam hij voorgoed afscheid van de band. In 2016 onderging hij een openhart operatie.