‘A Problem from Hell’, noemde oud-VN-ambassadeur Samantha Power het in haar gelijknamige boek. Hoe moeten westerse democratieën omgaan met oorlog en genocide? Niets doen of ingrijpen? Zo ja, waar ligt de grens?

Productie Henk Ruigrok van der Werven