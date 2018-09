‘Duizenden Nederlanders gehackt met gijzelsoftware GandCrab’

Duizenden Nederlanders zijn slachtoffer geworden van het gijzelvirus GandCrab. Dat meldt RTL Nieuws zaterdag op basis van verschillende cybersecurity-experts. De ransomware zorgt ervoor dat slachtoffers de toegang tot hun computer verliezen. Ze moeten ruim duizend euro betalen om hun foto’s en documenten terug te krijgen.

GandCrab wordt al sinds het begin van dit jaar ingezet om Windows-computers aan te vallen. De afgelopen twee maanden is een flinke stijging te zien in het aantal infecties in Nederland. Ook Duitse, Belgische en Britse computers zijn doelwit. Het virus wordt onder meer verspreid via e-mailbijlagen.

Met de ransomeware kunnen criminelen computers gijzelen en alle bestanden onbereikbaar maken voor de gebruiker. Als het slachtoffer niet binnen twee dagen 1.200 dollar (1.034 euro) overmaakt, wordt het bedrag verdubbeld. Cybersecurityexperts hebben nog geen oplossing gevonden om de nieuwste versie van GandCrab van computers te verwijderen.

Lees ook: Wat doen Nederlandse slachtoffers van de ransomware?

Nieuwe trucjes

Dave Maasland van cybersecuritybedrijf ESET zegt tegen RTL Nieuws dat het programma zich blijft ontwikkelen. “Er worden constant nieuwe trucjes toegevoegd om meer slachtoffers te maken.” De experts verwachten dat nog meer Nederlanders in de komende maanden slachtoffer zullen worden van GandCrab.

Experts raden aan om beschikbare software-updates onmiddellijk uit te voeren, zeker op Windows-computers. Ook is het verstandig om een back-up te maken van belangrijke bestanden.

Waar het virus zijn oorsprong vindt, is niet helemaal duidelijk. Vermoed wordt dat de maker een Rus is. Er zijn geen infecties in Rusland aangetroffen en in het land wordt veel ransomware en malware gemaakt.

Op sociale media worden beelden gedeeld van het scherm dat slachtoffers te zien krijgen.